Veringenstadt soll einen Solarpark bekommen

Die Stadt Veringenstadt beabsichtigt, einen Solarpark einzurichten. In der jüngsten Gemeinderatssitzung hat nun Lea Müller, Projektleiterin der EnBW AG, mit dem Schwerpunkt Photovoltaik und Effizienz, das Projekt „Solarpark Veringenstadt“ den Räten und den anwesenden Bürgern vorgestellt. Dem Beschlussvorschlag, dass die EnBW die Bauleitplanung übernimmt, wurde mehrheitlich zugestimmt.

„Es ist wichtig, dass wir als Gemeinderat mitgehen“, sagte Bürgermeister Armin Christ. „Bislang war es nur möglich, an Autobahnen derartige Parks zu errichten, nicht auf landwirtschaftlich genutzten Gebieten. Durch die Änderung der Flächennutzung in Baden-Württemberg können jetzt auch benachteiligte Gebiete Solaranlagen errichten.“ Die Bauzeit eines solchen Solarparks beträgt einen bis eineinhalb Monate.

Im März 2017 ist eine Freiflächenverordnung Baden-Württemberg in Kraft getreten, in der eine maximale Leistung von 100 MW pro Jahr vorgegeben ist und die maximale Begrenzung von zehn MW pro Gemeinde. Ziel der EnBW Energie Baden-Württemberg AG ist es, die Photovoltaik-Kapazitäten auf 250 MW auszubauen. Hier sind derzeit 1029 Mitarbeiter zuständig, die erneuerbaren Energien voranzutreiben. Lea Müller sagt, dass die Wertschöpfungskette eine wichtige Rolle spielt. Hier werden alle Punkte erarbeitet, um am Ende eine Lösung zu erhalten, bei der Kommunen, Stadtwerke und Bürger beteiligt werden können. Die EnBW betreibt derzeit zwölf Solarparks mit einer Leistung von 44 MW, fünf weitere sind im Ausbau und in der Planung (mit 35 MW).

Ein Kriterium, um ein derartiges Projekt zu realisieren, ist unter anderem die Größe der Fläche, die zwischen fünf und 15 Hektar liegen sollte. Die Eingliederung in das Landschaftsbild spielt ebenfalls eine große Rolle. Ein benachteiligtes Gebiet wird dann als benachteiligt eingestuft, wenn es folgende Kriterien erfüllt: steiniger Boden, die Hangneigung und wenn der Ertrag nicht so hoch ist wie an anderen Stellen. „Da wir den Ausbau der Photovoltaik den anderen alleine weder überlassen wollen, noch überlassen können, wenn wir die Themen Versorgungssicherheit mit Strom und Klima- schutz ernst nehmen, benötigen wir diese Flächen“, zitiert Lea Müller den Minister für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Franz Untersteller.

Der erste Belegungsplan der gesicherten Flächen in Veringenstadt hat eine Größe von etwa neun Hektar, auf der eine Leistung von 5,7 MW erreicht werden kann. Der Eigentümer sei auf die EnBW zugekommen, nachdem er eine Anzeige in der Zeitung gelesen hatte, sagte Lea Müller. Eine weitere angrenzende Fläche sei ebenfalls im Gespräch, sodass dann eine Gesamtleistung von sieben MW erreicht werden kann.

EnBW baut Anlage nach 25 Jahren wieder zurück

Die Solarparks werden von der EnBW vom Spatenstich bis zur Einweihung betreut und finanziert und nach 25 Jahren wieder zurückgebaut, daher wird im Vorfeld darauf geachtet, dass keine Betonierung stattfindet. Die Zäune um den Park reichen nicht bis zum Boden, damit sich die Tiere nicht verletzen können und einen sicheren Weg finden. „Wir wollen den Schutz der Natur immer im Blick haben“, sagt Lea Müller. Sie weist daraufhin, dass ein Solarpark noch weitere Vorteile mit sich bringt: Erhöhung der Artenvielfalt, Schaffung neuer Lebensräume durch Ausgleichsmaßnahmen und Aufwertung des Bodens oder das Aussäen einer Blumenwiese, die ortsansässige Imker nutzen könnten.

Auf die Frage, warum man das Gespräch nicht gleich mit der Öffentlichkeit sucht, antwortete Bürgermeister Christ: „Wenn das Gremium einverstanden ist, dann wird mit der Öffentlichkeit gesprochen und die Planung wird ausgelegt.“ Stadtrat Roland Fink: „Drei MW werden verschenkt, wenn die Mindestgröße zehn MW beträgt.“ „Diese freien drei MW könnte eine andere Stadt übernehmen, da alle zwei Jahre zehn MW freigegeben werden“, erklärte Lea Müller. Der Überlegung, ob auch ein anderer Standort in Frage kommen könnte, erteilte Lea Müller eine Absage. Es sollten nicht zu viele Einzeleigentümer sein. Ebenso konnten die Flächen der Gemeinde nicht berücksichtigt werden, da diese in einem Schutzgebiet liegen. Die Meinungen zu diesem Vorhaben waren recht unterschiedlich. So hatte Stadträtin Andrea Topler erhebliche Bedenken, da Veringenstadt schon diverse Anlagen besitze. Eine „normale“ Bewirtschaftung der Fläche würde hier ein Mehrnutzen darstellen.

Dem Beschlussvorschlag, das Projekt voranzutreiben, wurde mehrheitlich zugestimmt. Es gab eine Nein-Stimme und eine Enthaltung. Ein Gemeinderat war befangen und stimmte nicht mit.