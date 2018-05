Veringenstadt kommt schnell ins Internet

Die Großmaßnahme der Breitbandversorgung für Veringenstadt und Veringendorf ist mit der Übergabe vier weiterer Verteilerkästen (Outdoor-DSLAM) abgeschlossen. Im Zuge des Ausbaus des Nahwärmenetz ist es in Veringendorf für 80 Teilnehmer sogar möglich, den Glasfaseranschluss direkt bis ins Haus zu bekommen.

„Jetzt haben wir keinen weißen Fleck mehr auf unserer Breitbandkarte“, Bürgermeister Armin Christ ist stolz darauf, weitere 400 Haushalte mit bis zu 50 Mbit/s Bandbreite versorgen zu können und somit ganz die Stadt und ihre Teilorte flächendeckend versorgt zu haben. In der Kernstadt von Veringenstadt besteht das Angebot des schnellen Internets seitens der Telekom, und in Hermentingen erfolgt die Breitbandversorgung über Kabel schon jahrzehntelang über Unitymedia, vormals Kabel BW.

Andreas Gräfe von der BSL sowie Matthias Troppmann von der NetCom BW sprechen von einem wichtigen Lückenschluss und einem Meilenstein für Veringenstadt. Mit zwei der Verteilerkästen im Wohngebiet Richtung Sportplatz und zwei weiteren in Veringendorf ist eine strategische Erweiterung des Glasfasernetzes umgesetzt und abgeschlossen. Als eine der 40 Gesellschafterkommunen der Breitbandversorgungsgesellschaft des Landkreises Sigmaringen (BLS) hat Veringenstadt mit einem Invest von 900.000 Euro (davon 500 000 Euro Fördergelder, auch Ausgleichsstock) das schnelle Internet für alle auf den Weg gebracht.

Insgesamt haben die als Gesellschafter teilnehmenden Kommunen des Laucherttals (Hettingen, Veringenstadt, Bingen und Gammertingen) einen Invest von 1,8 Millionen Euro getragen, Fördermittel aus der Breitbandförderung des Landes flossen knapp 800 000 Euro. Mit der NetCom BW als Betreiber des Netzes hat der Kunde nun alle Möglichkeiten des Zugangs zum schnellen Internet.

Darüber freut sich besonders Johannes Gauggel, der direkt gegenüber eines Verteilerkastens der Netcom BW wohnt und bereits einen Vertrag abgeschlossen hat. „Es ist der bequemste Weg zum schnellen Internet, und das Angebot der NetCom ist äußerst attraktiv. Momentan haben wir 16 MBit/s und kommen, mit Streaming und HD Fernsehen schon mal an Kapazitätsgrenzen. Auch als Lehrer brauche ich für meine Arbeit schnelles Internet“, erklärt der Familienvater, während seine Töchter fröhlich um ihn herum tollen.

Ab September greift sein neuer Vertrag, worauf er sich schon sehr freut. Sehr wichtig ist in dem Zusammenhang, dass man selber nicht seinen bestehenden Vertrag kündigen soll, sonst ist die bestehende Nummer weg, sondern alles über die NetCom BW regeln lässt, welche alle Formalitäten/Portierungsauftrag regelt, erklärt Matthias Troppmann von der NetCom BW. Johannes Gauggel bestätigt den reibungslosen Ablauf.

Anschlusspreis beträgt 952 Euro

Schon dreißig Kunden haben Verträge für das schnelle Internet abgeschlossen, erklärt Matthias Troppmann. Für detaillierte Auskünfte ist in Gammertingen bei der GEW bei Herr Manfred Schaller ein Beratungsbüro eingerichtet (Telefon 07574/40 61 60). In Veringendorf haben die Bürger mit einem Anschluss an das Nahwärmenetz sogar die Möglichkeit, das Glasfaser bis ins Gebäude zu erhalten (FTTB) und eine Geschwindigkeit bis zu 300 Mbit/s zur Verfügung zu haben. Dafür wird ein einmaliger Anschlusspreis von 952 Euro fällig, Interessenten können sich bei der BLS beraten lassen.

Bürgermeister Armin Christ betont abschließend, dass die Umsetzung ohne die Breitbandversorgungsgesellschaft BLS nicht realisierbar gewesen wäre.