Veringenstadt feiert eins seiner schönsten Stadtfeste

An zwei Tagen sind die Besucher in Scharen nach Veringenstadt geströmt: Das Stadtfest war angesagt und wurde mit tollem Wetter belohnt, das Programm war fröhlich, abwechslungsreich und bot auf zwei Bühnen viel Unterhaltung. Auch das nächtliche Feuerwerk entzückte die Gäste und erleuchtete die laue Sommernacht . Bis tief in die Nacht wurde dank der Partyband „Flash“ getanzt.

Die Festeröffnung wurde von den Grundschul- und Kindergartenkinder und der Stadtkapelle mit roten und gelben Luftballons eröffnet, die Richtung Himmel geschickt wurden. Außerdem hatten die Kinder T-Shirts gestaltet unter dem Motto „Miteinander feiern“, welches erstmals für das Stadtfest ausgegeben wurde. Der laue Sommerabend belohnte die ausrichtenden Vereine und das Organisationskomitee mit sehr vielen Gästen, welche wiederum die Qual der Wahl hatten – sei es bei der Kulinarik, bei den Vorführungen auf den beiden Bühnen, bei den Mitmachangeboten oder auch beim kulturellen Angebot bei der Besichtigung der Bergschule mit dem Grafensaal.

Historische Fotobox für Besucher

Dessen vierte Wand wurde vor zwei Tagen von der Künstlerin Katja Morrison mit den historisch gezeichneten Tapeten fertiggestellt. Die Fotobox, die der Förderverein Strübhaus aufgestellt hatte, wurde gerne von den Besuchern angenommen, denn ein Foto mit solch starkem geschichtlichen Hintergrund ist eine Besonderheit. Im blauen Saal nebenan wurden die eingegangenen Zeichnungen zum persönlichen Lieblingsplatz von Veringenstadt an zwei Wänden ausgestellt. Dabei waren sehr interessante Werke zu bewundern, vom Blick auf die Göpfelsteinhöhle von der heimischen Terrasse aus war der Brunnen vor dem Rathaus oder das abstrakte Werk „Im Auge der Natur“ zu sehen.

Weitere Kultur gab es auch beim katholischen Bildungswerk mit der informativen Lesung am Sonntag über den Wolf. Auch Bürgermeister Armin Christ ließ es sich nicht nehmen, persönlich einen Part dieser Lesung zu übernehmen. Die unterhaltsame Abwechslung beim Stadtfest sprach die Blasmusikliebhaber genauso an wie die sportlichen Gäste an der Torwand und die Kinder, die beim Basteln, bei der Spielstraße oder auch beim Riesensandkasten voll auf ihre Kosten kamen.

Wetter macht am Sonntag Sorgen

Nach dem Wolkenbruch am Sonntagmorgen habe man noch voll Sorge zum Himmel geblickt, erklärt Marianne Ahrens vom Organisationsteam, doch die Regenwolken zogen vorbei und der Sonntag wurde, wie schon der Samstag, zu einem erfolgreichen Festsonntag mit zahlreichen Besuchern.