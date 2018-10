Veringenstadt erstrahlt im Advent mit Weihnachtsbeleuchtung

An insgesamt 17 Gebäuden in Veringenstadt ist Weihnachtsbeleuchtung angebracht worden. Zum ersten Testlauf, wie die Beleuchtung dann auch tatsächlich aussieht, lud Bürgermeister Armin Christ alle Eigentümer ein, die bei der Beleuchtung mitgemacht haben. Das Ergebnis sorgte für viele „Ahs“ und „Ohs“, als die Giebel und die Fassaden erhellt wurden.

„Ich habe mir das schon sehr lange gewünscht, denn unsere Durchfahrt durchs Städtle mit den vielen giebelseitigen Fassaden ist doch geradezu prädestiniert für eine ansprechende Weihnachtsbeleuchtung“, sagte Bürgermeister Armin Christ. Hauptamtsleiterin Alexandra Hepp war daher bei zu Jahresbeginn beim Seminar „Weihnachten erfolgreich inszenieren“, welches speziell für Städte und Kommunen veranstaltet wurde. Kompetente Fachfirmen stellten Illuminationskonzepte vor, und so kam der Stein ins Rollen, so die Hauptamtsleiterin.

Da der Gemeinderat dem Vorhaben grundsätzlich positiv gegenüber stand, erstellte der Fachmann, der auch den Esslinger Weihnachtsmarkt mit der außergewöhnlichen Beleuchtung verzaubert, für Veringenstadt ein Konzept. Die Verwaltung machte sich auf den Weg zu den Eigentümern, um möglichst viele für das Vorhaben zu gewinnen. Schlussendlich waren 17 Hausbesitzer bereit, die Beleuchtung anbringen zu lassen und sich finanziell zu beteiligen.

Besonders freut sich Armin Christ, dass auch Hausbesitzer in der Deutstetter Straße mitmachen. Die Kosten für die Anbringung beliefen sich auf 23 000 Euro, wovon 9000 Euro Materialkosten sind. An diesen Kosten haben sich die Eigentümer beteiligt, manche Gewerbetreibende haben sogar den kompletten Anteil für ihr Gebäude übernommen. Der ortsansässige Elektriker Ludwig Dobler hat die Vorarbeit in Form von der Installation des Anschlusses der Beleuchtung ausgeführt, die mit der Straßenbeleuchtung gekoppelt ist. Die Anbringung der Beleuchtung selbst erfolgte durch die Spezialfirma.

Die Folgekosten, also Stromkosten oder Instandsetzungskosten, werden komplett von der Stadt getragen. Dank der LED-Technik sollen die Stromkosten nicht ausufern und auch der Austausch einzelner Brennkörper sei problemlos möglich, sollte diese Situation auftreten, ist sich Bürgermeister Christ sicher. Gespannt schauten die Hauseigentümer am Giebel hoch, als die Premiere der Beleuchtung im Städtle stattfand. Und alle waren zufrieden und begeistert über das schöne Bild, welches die Häuserfronten nun in der Weihnachtszeit erhellen wird.