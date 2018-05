Veringenstadt bewilligt weitere 25 000 Euro für die alte Bergschule

Die Bergschule soll im Juli mit einem Festakt und einem Burgfestspiel eingeweiht werden. Die Arbeiten am Grafensaal mit dem Trauzimmer als auch die Außensanierung laufen auf Hochtouren, zahlreiche Handwerker sind innen und außen fleißig am Werk. Der Gemeinderat genehmigte in seiner Sitzung nun die weitere Bereitstellung von 25 000 Euro, damit auch die Hoffläche und die Mauer im rückwärtigen Bereich des Gebäudes ansprechend und neu gestaltet wird.

„Die Außensanierung der Bergschule ging natürlich mit dem Einsatz schwerer Maschinen einher, und der ohnehin schon brüchige Bitumenbelag wurde dabei sehr in Mitleidenschaft gezogen und beschädigt“, Bürgermeister Armin Christ schlug dem Gemeinderat daher die Sanierung von 230 Quadratmetern Hoffläche sowie 30 Quadratmeter Mauersanierung vor. Für diese außerplanmäßige Maßnahme fallen weitere 35 000 Euro an. Bürgermeister Christ gab bekannt, dass die bisherig angefallenen Kosten, die mit 224 000 Euro veranschlagt waren, vermutlich um 10 000 Euro unterschritten werden. Daher sei für die Hofsanierungsmaßnahme eine überplanmäßige Ausgabe von 25 000 Euro ausreichend.

Einstimmig gab der Gemeinderat grünes Licht für die Ausgabe, ebenso die Sanierung der beschädigten Hoffläche mit Pflasterbelag sowie die Mauersanierung laut dem vorliegenden Angebot an die Baufirma Gröner.