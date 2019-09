Veringenstadt bekommt einen Geopoint

Der Tag des Geotops findet jedes Jahr im September in ganz Deutschland statt. Ob Führung, Vortrag oder Fest – die Geologie steht an diesem Tag bei allen Veranstaltungen im Mittelpunkt. Der Geopark Schwäbische Alb feiert den Tag des Geotops am Sonntag, 15. September, gemeinsam mit der Stadt Veringenstadt am dortigen Historienweg.

Der Historienweg ist ein Lehrpfad und hat an fünf Stationen einiges zu bieten: Erzgruben, wo man noch heute nach Bohnerz graben kann. Ein Schwammriff, das vom Jurameer erzählt, welches früher die ganze schwäbische Alb bedeckte. Oder ein albtypischer Lesesteinwall, wo heimischen Tierarten Unterschlupf gefunden haben. Zum Tag des Geotops wurde gemeinsam mit der Stadt Veringenstadt und örtlichen Vereinen ein Festprogramm auf die Beine gestellt.

Um 10.30 Uhr wird der Tag des Geotops offiziell an der Veringer Hütte am Historienweg eröffnet. Die Veringer Hütte, eine Schutzhütte des Schwäbischen Albvereins, wurde neu errichtet (die SZ berichtete) und wird an diesem Tag feierlich eingeweiht. Außerdem eröffnet der Geopark die Station Erzgruben am Historienweg als Geopoint.

Infos zur Eisengewinnung

Jahrhundertelang wurde im Laucherttal Bohnerz zur Eisengewinnung abgebaut. Davon erzählen bis heute die Erzgruben. „Die Erd- und Kulturgeschichte der Schwäbischen Alb kann am Historienweg Veringenstadt detailreich erlebt werden. Insofern ist es etwas Besonderes, dass wir den Tag des Geotops in Veringenstadt ausrichten dürfen. Der Lehrpfad vermittelt, wie Geologie unsere Gegenwart und Zukunft formt“, wird Markus Möller, Vorsitzender des Geoparks, im Vorfeld der Veranstaltung zitiert. Veringenstadts Bürgermeister Armin Christ ergänzt: „Wir freuen uns, dass heute die Geschichte des Erzabbaus in der Region gewürdigt wird und wir gemeinsam mit dem Geopark diesen Tag feiern.“

Geopoints sind wichtige Komponenten des Besucherlenkungskonzeptes, das der UNESCO Global Geopark Schwäbische Alb mit lokalen Partnern realisiert. Sie kennzeichnen Geotope oder Objekte, an denen Erdgeschichte erlebbar wird. Mittelfristig ist geplant, hundert Geopoint auf der Schwäbischen Alb auszuweisen.

Per QR-Code auf der Geopoint-Tafel wird auf weiterführende, mehrsprachige Infos verlinkt. Eine Übersichtskarte ist in Planung. „Geopoint navigieren nationale und internationale Besucher zu den geologischen Hotspots der Alb“, erläutert Geopark-Geschäftsführer Siegfried Roth.

Der Tag beginnt um 9.30 Uhr mit einem Gottesdienst. Weitere Programmpunkte sind kostenlose Führungen und Kindermitmach-Aktionen, zum Beispiel gibt es eine „Bohnerzsuche mit Prämierung“. Die Ortsgruppe Veringenstadt des Schwäbischen Albvereins und die Narrenzunft Veringenstadt sorgen ab 11 Uhr für Bewirtung und die Stadtkapelle Veringenstadt für Unterhaltung. Der UNESCO Global Geopark wird mit einem Infostand vertreten sein.