Veringenstädterin eröffnet Blumengeschäft

Nadine Holdenried feiert am Sonntag, 3.Februar, ab 13 Uhr in der Breitnaustraße 8 in Veringenstadt die Eröffnung ihres Blumen- und Dekorationsartikelgeschäftes „Kreativ Floristik“ mit einem Tag der offenen Tür. Ab 14 Uhr gibt es auch ein Gewinnspiel mit Preisen rund um Blumen, Floristik und Dekoration.

Mit der Eröffnung ihres eigenen Ladens in ihrer Heimatgemeinde erfüllt sich für Nadine Holdenried ein Traum, schwärmt die junge Floristin. Als es sich ergab, im Fabrikgebäude des ehemaligen Sägewerks in Veringenstadt Räumlickeiten anzumieten, zögerte Nadine Holdenried nicht lange.

Große Fenstern runherum

Die großzügige Fläche von gut 130 Quadratmetern mit den großen Fenstern rundum, der warme Holzboden und das Gebäude überzeugten die junge Frau.

Sie ist in Veringenstadt aufgewachsen, hat in Laiz ihr Handwerk gelernt und hat in den vergangenen sechs Jahre in Ravensburg gearbeitet.

Mit der tatkräftigen Unterstützung durch ihren Partner und ihrer Familie wurden die Fenster und Wände neu gestrichen und der Raum auf Hochglanz geputzt und dann liebevoll eingerichtet. Gleich am Eingang können sich die Kunden Tipps holen bei einem schön ausdekorierten Holztisch, den Nadine Holdenried laufend mit neuen, kreativen Ideen schmücken wird.

Das komplette Zubehör, von der frischen Schnittblume über die große Zimmerpflanze, Blumenarrangements, Vasen, Kerzenhaltern oder viele weitere Accessoires gibt es bei Nadine Holdenried zu kaufen oder auch auf Leihbasis zu erwerben. In dem schönen Blumenladen gibt es moderne Floristik, Geschenkartikel, Blumenschmuck für Hochzeiten oder Veranstaltungen jeder Art, Friedhofsbepflanzung oder auch ein Blumenabonnement gehören zum Angebot.