Veringenstädter Musiker verabschieden ihren Dirigenten

Nicht nur die Musiker, sondern der ganze Saal erhob sich von den Plätzen, um dem scheidenden Dirigenten Klaus Czepelczauer mit lang anhaltendem Applaus für 22 Jahre Dirigententätigkeit Wertschätzung entgegenzubringen. „Unser Klaus bleibt uns aber erhalten“, verkündete Vorstand Bernhard Fink freudig. Künftig spielt Czepelczauer im Orchester mit, der Bass ist sein Instrument. Der neue Dirigent ist der junge Johannes Bals aus Laiz, der erstmals ein Blasmusikorchester leitet.

Sein letztes Jahreskonzert als Dirigent der Veringenstädter Stadtkapelle bestückte Klaus Czepelczauer mit den Lieblingsstücken aus seiner 22-jährigen Dirigententätigkeit. So erklang zum Auftakt der fulminante Festmarsch von Johann Strauss. Die Ankündigung zu den jeweiligen Stücken kam von Gudrun Czepelczauer, der Ehefrau des Dirigenten. Von Österreich ging die Reise nach Frankreich mit der „Rhapsodie Provencale“, die sehr charakteristische Flötenelemente enthält. Mit „Dakota“, einer Komposition aus fünf Sätzen, entführte das Orchester in die vergangene Lebenswelt der Indianer. Die Musiker schafften es, das schwierige Thema des achtminütigen Stückes würdig zu interpretieren. Es folgte daraufhin das beschwingte Stück von „Glenn Miller in Concert“ mit der legendären Pennsylvania 6-5000 Telefonnummer, die jedem Jazzmusikliebhaber geläufig sein dürfte.

„Auch mit einer Blaskapelle kann man Rockmusik machen“, versprach die Moderatorin. Denn als nächstes luden „Rock around the clock“ und „See you later alligator“ zum Mitschnipsen und -wippen ein. Mit dem Hauptthema der Filmmusik aus „Fluch der Karibik“ beendete die Stadtkapelle den ersten Teil des Konzertabends. Moderatorin Gudrun Czepelczauer erklärte, dass auch sie nach 20 Jahren Moderation ihre Tätigkeit abgeben werde.

Neuer Dirigent ist 26 Jahre jung

Auch weitere verdiente Musiker ehrte Bezirksvorsitzender Helmut Barth in der Pause: Christian Heberle wurde für zehn Jahre aktive Musikertätigkeit geehrt und Thomas Schenzle, der seit 2013 auch Jungendleiter ist, für 20 Jahre. Vorstand Bernhard Fink überraschte Klaus Czepelczauer mit der vereinsinternen Ernennung zum Ehrendirigenten, welche dieser sichtlich gerührt entgegennahm. Es folgte die rituelle Übergabe des Taktstocks an den jungen Dirigenten Johannes Bals, der im ersten Konzertteil noch mit der Trompete im Orchester mitwirkte. Der frisch vom Studium kommende 26-jährige Trompetenlehrer, Chor- und Ensembleleiter war einigermaßen nervös, konnte aber im Laufe des zweiten Teils des Konzertabends seine Nervosität zusehends ablegen und dirigierte das Orchester sicher. Das Programm unterschied sich mit „Encanto“, mit „Winnetou & Old Shatterhand“, „Lord of the Dance“, „Santiano“, „Palladio“ und „Corona“ wesentlich vom ersten Teil, doch die Musiker meisterten die Herausforderung souverän. Zum Abschluss, nach den Zugaben, wurde es noch einmal emotional, als Bernhard Fink Klaus Czepelczauer ein letztes Mal nach vorne bat. Bernhard Fink würdigte die langjährige Dirigententätigkeit Czepelczauers mit Frank Sinatras „My way“, inbrünstig gespielt von der Stadtkapelle unter dem sicheren Dirigat von Johannes Bals.