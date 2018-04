Veringendorf weist neue Bauplätze aus

Veringendorfs Ortsvorsteher Josef Haug ist sichtlich zufrieden mit dem Vorschlag der Bebauung im Pfarrgarten, der vom Veringenstädter Gemeinderat jetzt mit dem Aufstellungsbeschluss auf den Weg gebracht wurde. Es werden sieben neue Bauplätze entstehen. Wenn sämtliche Verfahren glatt durchlaufen, könnte das neue Baugebiet bis zum Jahresende 2019 bereits fertiggestellt sein.

„Seit 15 Jahren gibt es in Veringendorf keine städtischen Bauplätze mehr. Wir begrüßen die Planung sehr“, formulierte Josef Haug die eindeutige Stellungnahme des Ortschaftsrates, der in einer Sondersitzung über die Planung beratschlagt hatte. Sehr zentral gelegen ist der Veringendorfer Pfarrgarten nördlich der St. Michaelskirche, dessen Planungsentwurf mit einer Gesamtfläche von 0,6 Hektar in der jüngsten Sitzung vorgestellt wurde.

Vorausgegangen war die verbindliche Zusage von der Erzdiözese Freiburg, den Pfarrgarten für die Bebauung zur Verfügung zu stellen. Bürgermeister Armin Christ erläuterte, dass im Zuge der aktuell laufenden Flurbereinigung in Veringendorf die Bereitschaft der Diözese zum Flächentausch signalisiert worden sei, sodass das sonst übliche Konstrukt der Erbbaurechts/Pfründe umschifft werden könnte. Weitere Grundstückskäufe in dem Gebiet ermöglichen somit den Beginn des Planungsverfahrens.

Drei Fachbüros stellten den Vorschlag detailliert vor: Städteplaner Achim Ketterer aus Tuttlingen, Landschaftsarchitektin Bernadette Siemensmeyer vom Überlinger Büro 365 Grad und Hans-Jörg Madlener vom Ingenieurbüro Kovacic. „Wir haben lange getüftelt, um die schwierige Geometrie der Fläche bestmöglich auszunutzen“, erläuterte Achim Ketterer.

Entstanden sind sieben Baugrundstücke zwischen 590 und 780 Quadratmetern Größe. Die Erschließung erfolgt über die Unterdorfstraße. Auf Nachfrage von Stadtrat Roland Fink, ob die Durchfahrt zur Kirchgasse nicht möglich sei, erklärte Ketterer, dass es zum einen unnötigen Flächenverbrauch mit sich bringe. Außerdem bringe es zusätzlichen Verkehr mit sich, den niemand wolle.

Die erst vor Kurzem angelegte Grünfläche in der Mitte des Pfarrgartens, die im Ehrenamt gepflegt wird, wird trapezförmig an den nördlichen Bereich verlegt, im Anschluss an den Friedhof. Bernadette Siemensmeyer erläuterte die Umweltanalyse, die Fläche liegt innerhalb des Landschaftsschutzgebietes, daher muss ein Antrag auf Herausnahme aus dem Gebiet erfolgen. Auch der Flächennutzungsplan wird bei der nächsten Fortschreibung angepasst, die frühzeitige Beteiligung der Behörden wurde von Siemensmeyer erläutert. Hans-Jörg Madlener erklärte, dass die technische Infrastruktur für Wasser/Abwasser- und sonstige Versorgungsleitungen über das Unterdorf unproblematisch seien.

Stadträtin Jutta Schmid-Glöckler wollte wissen, inwiefern die Leitungen für das Nahwärmenetz möglich seien. Bürgermeister Armin Christ erklärte, dass man das Thema mit dem Betreiber des Netzes im Blick habe und je nach Wunsch künftiger Grundstücksbesitzer reagieren werde. Einstimmig brachte das Gremium das Verfahren nach Klärung einiger weiterer Verständnisfragen auf den Weg.