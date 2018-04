Veringendorf nutzt Abwärme von Biogas

Seit vergangener Woche hat Veringendorf ein so genanntes Nahwärmenetz. Damit kann jetzt auch die Wärme der örtlichen Biogasanlage genutzt werden. Sie soll allen Anwohnern zugute kommen. Benjamin Griener und sein Vater Hans Griener, die Betreiber der Biogasanlage, hoffen jetzt auf mehr Akzeptanz.

Vor einigen Jahren haben die beiden Landwirte die Biogasanlage als zweites Standbein ihres Betriebs eingerichtet. Auf ihrem Hof, auf einer Anhöhe hoch über dem Dorf, hatte die Familie ausreichend Platz – und genügend Gülle ihres Milchviehs. Die Anlage ist eine sichere Einkommensquelle, sagt Benjamin Griener. Sie läuft wetterunabhängig, stetig, rund um die Uhr.

In einem großen, abgeschlossenen Behälter werden Gülle, Mais und Grasselage vergärt. Dabei entsteht das Biogas, das in das betriebseigene Blockheizkraftwerk eingespeist wird und somit Strom erzeugt. In jeder Stunde erzeugt die Anlage 360 Kilowattstunden Strom. „Da aber gleich viel Wärme anfällt wie Strom, versuchen wir, die Wärme sinnvoll zu nutzen“, erklärt Benjamin Griener. „Wir sind sehr froh darüber, dass es geklappt hat, das Nahwärmenetz hier aufzubauen.“ Anderenorts müssten Landwirteselbst ein solches Netz aufbauen. In Veringendorf aber habe er Glück gehabt: Hier griff dem Landwirt das Unternehmen Solarcomplex aus Singen unter die Arme. Die Firma hat die Kosten für das Nahwärmenetz übernommen. Dafür darf sie die Abwärme von der Anlage der Grieners mehrere Jahre lang für nur einen extrem geringen, symbolischen Betrag nutzen.

Doch wie genau funktioniert das? Benjamin Griener geht in einen Schuppen und legt seine Hand auf ein silberfarbenes Rohr: „Die Wärme aus dem Blockheizkraftwerk wird hier in einem Wassertank gepuffert“, erklärt der 31-Jährige. Bis zu 80 Grad wird das Wasser heiß. „Mit einer Pumpe leiten wir das heiße Wasser dann ins Wärmenetz.“ Aktuell nutzen die Grieners einen Teil der Wärme für ihren Hof: Dort benötigen sie sie, um die Gülle auch bei winterlichen Außentemperaturen für die Biogas-Gewinnung warm zu halten.

Jetzt aber soll die Wärme auch unten im Tal der Lauchert ankommen. Dafür allerdings braucht es mehr als neue Leitungen: Da warmes Wasser auf dem Weg ins Dorf schnell erkalten würde, musste noch ein zweites Blockheizkraftwerk unten im Tal gebaut werden. Über Leitungen gelangt das Biogas des Hofes jetzt auch in dieses mit hellem Holz verkleidete neue Gebäude. „Dann wird das Wasser direkt im Dorf vom Blockheizkraftwerk erhitzt. So können die Nachbarn unten auch direkt davon profitieren“, sagt Griener. „Es kommt dann in den Haushalten in der Übergabestation an.“

Schon oft hat der 31-Jährige sich flapsige Sprüche für die Biogas-Anlage anhören müssen. Manchmal gäbe es auch Kritik, weil er jetzt so viel Mais anbaue, den er der Gülle beisetzen muss, um das Gas zu erzeugen. „Wenn jetzt alle etwas davon haben, hoffe ich, dass die Akzeptanz steigt.“