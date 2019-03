Vereine sehen für Förderverein nur wenig Chancen

Dass die Turn- und Festhalle in Veringenstadt ihre besten Zeiten hinter sich hat – darin sind sich alle Beteiligten einig. Auch darin, dass um einen Neubau früher oder später kein Weg mehr herumführen wird. Doch dieser würde, grob geschätzt, wohl mindestens vier Millionen Euro kosten. Nicht nur Bürgermeister Armin Christ zerbricht sich den Kopf darüber, wo dieses Geld herkommen könnte. „Bis Ende des Jahres sind wir hoffentlich schlauer“, sagt er.

Bei ihrer Einweihung im Jahr 1964 habe die Turn- und Festhalle als Schmuckstück im Landkreis gegolten, erzählt Armin Christ. Während im Erdgeschoss ein Lehrschwimmbecken zur Verfügung stand, war in der Halle im ersten Obergeschoss beispielsweise Vorführtechnik für Kinofilme untergebracht. „Das großzügige Treppenhaus samt Foyer ist heute noch beeindruckend. Der Ausblick von der Sporthalle auf die Lauchert ist toll“, sagt Christ.

Doch es hilft nichts: Auch das Erinnern an frühere Tage kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Halle heutigen Ansprüchen nicht mehr gerecht wird. So wurde im Lehrschwimmbecken aus Kostengründen schon vor Jahren der Stöpsel gezogen. Schwimmen lernen Schüler aus Veringenstadt mittlerweile in Gammertingen. In den beiden Klassenräumen im zweiten Obergeschoss wurden 2012 die letzten Schüler unterrichtet. „Die sanitären Anlagen sind veraltet, die Halle ist ein Energiefresser“, sagt Armin Christ. „Und wir müssen das gesamte Gebäude beheizen, damit keine Rohre oder Heizkörper zufrieren“, ergänzt Alexander Fabian, der seit 1990 als Hausmeister für die Turn- und Festhalle zuständig ist.

Viel Fläche bleibt ungenutzt

In der ehemaligen Hausmeisterwohnung, die sich ebenfalls im Gebäude befindet, wohnt Alexander Fabian aber auch schon längst nicht mehr. „Unterm Strich gibt es einfach zu viel ungenutzte Fläche“, sagt Armin Christ. Unpraktisch sei zum Beispiel auch, dass sich die eigentliche Sporthalle wegen des Schwimmbeckens im Obergeschoss befindet. Denn einen Aufzug gibt es nicht.

Was das für Probleme mit sich bringt, berichtet Ludwig Dobler vom dreiköpfigen Vorstandsteam des Turn- und Sportvereins Veringenstadt. „Bei Veranstaltungen müssen zum Beispiel sämtliche Getränke nach oben getragen werden“, sagt er. „Und das, was übrig bleibt, anschließend wieder nach unten.“ Doch auch für die Gäste sei das Treppensteigen eine Last. „Vor allem für gehbehinderte Menschen ist der Zugang eine enorme Herausforderung“, sagt Dobler. Wenn diese erst einmal oben seien, ergebe sich häufig gleich das nächste Problem: Muss jemand zur Toilette, geht es wieder ins Erdgeschoss, wo sich die WCs befinden.

Ein großer Nachteil für den Sportverein ist das Problem, dass sich die Halle nicht in verschiedene Abschnitte trennen lässt. „Damit könnte sie von mehreren Gruppen parallel genutzt werden“, sagt Ludwig Dobler. Darin sieht auch Bernhard Fink, Vorsitzender der Stadtkapelle Veringenstadt, einen entscheidenden Vorteil einer neuen Halle. „Der Hallenbelegungsplan ist wahnsinnig eng aufgestellt“, sagt er. Der Fußballverein Veringenstadt weicht deshalb mit seinen Jugendmannschaften teilweise schon nach Hettingen und Inneringen aus. „Sonst würden wir gar nicht alle Trainingszeiten bekommen, die wir benötigen“, sagt der Vorsitzende Georg Hein.

Vereine sagen Eigenleistung zu

Wo das Geld für einen Neubau herkommen soll, das wissen aber auch die Vereinsvertreter nicht so recht. „Beim Bau selbst könnten wir uns aber mit Eigenleistungen einbringen“, sagt Bernhard Fink. Das Gleiche gilt für den TSV und den Fußballverein. Auch die Idee, einen Förderverein zu gründen, finden die Vereinsvorsitzenden prinzipiell gut. „Das Problem ist allerdings, dass wir bei 28 aktiven Musikern selbst gucken müssen, wie wir finanziell über die Runden kommen“, sagt Fink.

Georg Hein pflichtet ihm bei. „Wir helfen bei Veranstaltungen, wir beteiligen uns am Ferienprogramm – aber viel Geld bleibt bei uns eben auch nicht übrig“, sagt der Fußballvereinsvorsitzende. Dennoch hofft er, dass sich eine neue Halle bauen lässt. „Darüber geredet wird seit zehn Jahren“, sagt auch Bernhard Fink. „Es wäre ein positives Signal, wenn sich jetzt wirklich mal etwas täte.“ Armin Christ hofft, dass er den Vereinen ihren Wunsch erfüllen kann. „Ich würde mich freuen, wenn es in meiner dritten Amtszeit als Bürgermeister klappt“, sagt er.