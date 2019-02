Unbekannter bricht in eine Wohnung ein

Ein unbekannter Täter ist in ein Haus in Veringenstadt eingebrochen und hat mehrere Schmuckstücke und einen geringen Bargeldbetrag erbeutet.

Wie das zuständige Polizeipräsidium Konstanz am Montag mitteilte, ereignete sich der Einbruch zwischen Freitag, 22. Februar, 23 Uhr, und Samstag, 23. Februar, 2.15 Uhr. In dieser Zeit drang der Täter über die Terrassentür in das Wohnhaus an der Haydnstraße ein. Anschließend durchsuchte er die Räume nach Diebesgut.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07571/1040 an das Polizeirevier Sigmaringen zu wenden.