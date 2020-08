In Brand geraten ist am Sonntag um 17.30 Uhr ein Traktor samt angehängter Ballenpresse. Wie die Polizei in einer Meldung mitteilt, war der Grund des Feuers ein Messer, das sich aus der Großpackenpresse löste. Das gelöste Messer verhakte sich und begann zu glühen, was letztendlich zu dem Feuer führte. Die Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr hatten den Brand schnell gelöscht. Sie waren mit drei Fahrzeugen am Brandort. Schaden entstand laut bisherigen Erkenntnissen keiner.