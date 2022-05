Tag der offenen Tür in der Bergschule

Am kommenden Sonntag lädt die Fördergemeinschaft Strübhaus ab 14 Uhr zum Tag der offenen Tür in die Bergschule ein. Dort gibt es neben Bewirtung auch einen Fachvortrag von Dr. Bernd Konrad zum Wirken der Malerfamilie Strüb. Der Kunsthistoriker und Kenner gibt ab 14.30 Uhr allen Interessierten einen Einblick in die kommende Gestaltung des Strübhaus. Ein Teil der bereits jetzt schon von der August Moschkon – Stephan Fink – Stiftung erworbenen Bildrepliken werden exklusiv von ihm hier vorgestellt und erklärt. Wie die Fördergemeinschaft berichtet, ist die Neugestaltung des Strübhaus bereits angelaufen. Der Ostgiebel ist seit ein paar Tagen eingerüstet, und jeden Samstag ab 9 Uhr kommen Mitglieder und freiwillige Helfer zum Arbeitseinatz vorbei, was die Finanzierungslücke des Umbaus verringert. Des Weiteren sind Teile des Vorstands auch als Stadtführer aktiv. Bis in den Herbst hinein bietet der Verein am jeweils 1. und 3. Sonntag im Monat für Einzelpersonen Führungen ins Heimatmuseum und Gang durchs historische Städtle zur Bergschule an. Die nächsten Möglichkeiten mit Treffpunkt am Rathaus jeweils um 14 Uhr sind am Sonntag, 15. Mai, und abweichend am Pfingstmontag, 6. Juni.