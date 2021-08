Stiftung spendet an gemeinnützige Einrichtungen

Große Freude in Gammertingen und Rulfingen: Zwei gemeinnützige Einrichtungen haben kürzlich für ihr Engagement für benachteiligte Kinder und Jugendliche eine Förderung in Höhe von jeweils 1000 Euro von der „Town & Country Stiftung“ erhalten – darunter die Vereine „Mariaberg“ und „Bauernhoftiere bewegen Menschen“.

„Gern unterstützen wir die wichtige und wertvolle Arbeit für Kinder und Jugendliche mit Behinderung – ob in Mariaberg, wo Kindern im wahrsten Sinne des Wortes eine Stimme gegeben wird, oder in Rulfingen, wo Kinder in der Arbeit mit Tieren gestärkt werden. Die engagierten Menschen, die sich hier mit Herzblut und Leidenschaft für das Wohl benachteiligter junger Menschen einsetzen, verdienen unsere größte Anerkennung“, sagte Andreas Schmid, Geschäftsführer der Firma Schmid-Haus in Veringenstadt.

Im Rahmen des diesjährigen Stiftungspreises werden Projekte aus Mariaberg und Rulfingen unterstützt: Dank der „Unterstützten Kommunikation“ ist es möglich, Menschen mit Behinderung eine „hör- und verstehbare“ Stimme zu geben. Aufgrund mehrfacher Beeinträchtigungen können viele Kinder und Jugendliche in Mariaberg nicht über Laute und Sprache kommunizieren.

Das Projekt ebnet diesen Kindern und Jugendlichen den Weg zu gesellschaftlicher Teilhabe mittels alternativer Kommunikationsmöglichkeiten. Die Fördersumme will Mariaberg für die Anschaffung von Materialien und die Qualifizierung des Personals nutzen.

Der Verein Bauernhoftiere bewegen Menschen hat einen Ort geschaffen, um Kindern in schwierigen Lebenssituationen einen achtsamen und heilsamen Umgang mit Tieren in der Natur zu ermöglichen: Seit 2008 wird der Bauernhof in Rulfingen regelmäßig von Kindern unterschiedlicher Behinderteneinrichtungen besucht. Die Fördersumme soll genutzt werden, um möglichst vielen Kindern das erfolgreiche Angebot zu möglichst günstigen Konditionen zu ermöglichen.