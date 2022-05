Sternwallfahrt zur Wallfahrtskirche

Bei bestem Pilgerwetter fanden am vergangenen Sonntag nach zweijähriger Coronapause etliche der Pilger auch zu Fuß in kleinen Gruppen aus Harthausen, Benzingen, Winterlingen oder auch aus Inneringen und den weiteren katholischen Pfarrgemeinden der Seelsorgeeinheit Straßberg-Veringen im Laucherttal den Weg zur Wallfahrtskirche Maria Deutstetten in Veringenstadt.

Einmal im Marienmonat Mai findet dort tradtionsgemäß eine Sternwallfahrt zum Gnadenbild der sogenannten "Schmerzensmutter" statt, die an dieser Stelle schon seit Jahrhunderten in Notlagen um Hilfe gebeten wird.

Pfarrer Olaf Winter stellte in seiner Ansprache und den anschließenden Fürbitten die diesjährige Wallfahrt ganz bewusst unter das Thema des Friedens.

Unterstützt wurde die Pilgerschar von der Empore herab vom Kirchenchor der benachbarten Pfarrei St. Michael aus Veringendort unter der Leitung von Volker Bals.