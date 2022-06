STADTRADELN in Veringenstadt beginnt mit Sternfahrt

Die erstmalige Teilnahme der Stadt Veringenstadt am Stadtradeln begann am Montag, 20. Juni. Eingeläutet wurde der dreiwöchige Aktionszeitraum mit einer Sternfahrt, dessen Ziel die Auftaktveranstaltung am St. Anna-Haus des Landratsamts Sigmaringen war, wo Landrätin Stefanie Bürkle die Auftaktveranstaltung eröffnete. Die Sternfahrt beinhaltete drei Touren. Die Radlerinnen und Radler in Veringenstadt wurden im Rahmen der Nordtour, die in Neufra begonnen hatte, um 16 Uhr am Rathaus in Veringenstadt abgeholt. Interessierte können sich auch noch während des Aktionszeitraums unter www.stadtradeln.de/veringenstadt anmelden.