Stadt entsorgt den Lauchert-Erdwall

Seit etlichen Monaten begleitet ein Erdwall den Lauf der Lauchert südlich von Veringenstadt. Er besteht aus Erdaushub aus dem Flüsschen. Nach dem Hochwasser im Mai 2015 ist das Flussbett ausgebaggert worden, damit sich eine Katastrophe wie im Jahr 2013 nicht wiederholen kann. Jetzt soll der Aushub weggeräumt werden. Das Schöne für die finanzschwache Stadt ist: Die gesamte Maßnahme wird aus den Fond „Aufbauhilfe Hochwasser“ bezahlt.

„Ich hatte schon manch eine unruhige Nacht, bis die finanzielle Seite dieser Arbeiten geregelt war“, sagt Bürgermeister Armin Christ. Schon 10 000 Euro seien für Veringenstadt viel. Und die Gesamtmaßnahme wird 300 000 Euro kosten. Doch inzwischen ist der Bescheid eingegangen, und nicht nur die Lage an der Lauchert hat sich durch das Ausbaggern entspannt, sondern auch die Nerven des Bürgermeisters.

Nach dem kleineren Hochwasser im Mai dieses Jahres stellten die Fachleute fest, dass das angeschwemmte Material aus dem Jahr 2013 die erneute Überschwemmung verursacht hat. Darum wurde das Ausbaggern als Notmaßnahme betrachtet und konnte ganz unbürokratisch in Angriff genommen werden. Die Lauchert wurde auf einer Strecke von fast zwei Kilometer außerhalb von Veringenstadt in Richtung Veringendorf fast bis zum dortigen Wehr ausgebaggert.

Jetzt soll das Flussbett auch innerorts an mehreren Stellen vertieft werden. Doch diesmal geht es nicht mehr ganz ohne Bürokratie. Ein Biologe wird zunächst eine Verträglichkeitsprüfung machen müssen. Sie wird dann auch auf die Bereiche außerhalb der Ortschaft ausgeweitet, wo das Ausbaggern bereits stattgefunden hat. Darum werde es wohl bis zum nächsten Jahr dauern, bis es soweit ist. „Danach haben wir gewonnen“, sagt der Bürgermeister erfreut. Denn bereits jetzt zeige sich, dass das Ausbaggern die richtige Antwort auf das Hochwasser war. Künftig nehmen Fachleute alle fünf Jahre eine Gewässerschau vor, sodass regelmäßig eingegriffen werden kann, wenn sich die Gefahr wieder aufbauen sollte. So wollen die Verantwortlichen beispielsweise den Hahnenfuß in der Lauchert beobachten und bei Bedarf mähen lassen.

Nicht leicht zu entsorgen

Das ausgehobene Material konnte nicht sofort weggebracht werden, weil es schwammig ist und sich erst setzen musste. Wegen seiner Konsistenz wird es auch nicht einfach sein, es zu entsorgen. Es habe die Überlegung und auch Gespräche mit Landwirten gegeben, es auf die Äcker zu bringen. Doch die Bauern waren nicht begeistert. Schadstoffbelastet ist das Material nicht. Das hat eine entsprechende Prüfung ergeben. Doch Probleme macht die Festigkeit. Eine Anfrage bei einem Schotterwerk, das Material zu Rekultivierungszwecken zu nutzen, ergab das Gleiche: zu weich. „Das wird auch ein Problem beim Lagern auf der Erdaushubdeponie sein“, weiß Christ nun. Doch man wolle eine Stelle suchen, wo der weiche Boden keine weiteren Probleme bereite. Die Erdaushubdeponie der Gemeinde ist für 380 000 Kubikmeter geplant, und lediglich 80 000 sind bisher belegt. Der Lauchertaushub umfasst etwa 9200 Kubikmeter plus das, was noch innerorts ausgebaggert wird. Da gebe es Möglichkeiten genug, einen geeigneten Platz zu finden.

Bürgermeister Christ über das weitere Vorgehen: Am 29. September werde die Stadtverwaltung die eingegangenen Angebote für das Entsorgen des Aushubs öffnen und beurteilen. Dann soll möglichst in den Tagen danach die Vergabe an eine der Firmen erfolgen. „Im Oktober kommt der Wall dann hoffentlich weg“, so Christ. Die Landwirte, die wegen der Ablagerungen ihre Äcker und Wiesen entlang der Lauchert in diesem Sommer nicht nutzen konnten, werden entschädigt.