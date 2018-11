Stände behaupten sich gegen Onlineshops

Für jede Lebenslage etwas Passendes hat es am Samstag beim Martinimarkt in Veringenstadt gegeben. Aus welchem Grund auch immer die Besucher zum Krämermarkt kamen: Ihnen wurde ein vielfältiges Angebot unterbreitet. Dieses reichte von gestrickten Wollsachen zum Schutz vor kalten Temperaturen über Teemischungen und Süßigkeiten bis hin zu Haushaltswaren. Geprägt wurde der Markt aber auch davon, dass die Gäste überall Bekannte trafen, die sie mit Ausrufen wie „Ach, dich hab’ ich schon ewig nicht mehr gesehen!“ begrüßten.

Trotz der kühlen Temperaturen war der Martinimarkt gut besucht – ganz zur Freude von Rosa-Maria Elser, die als Mitarbeiterin schon seit mehreren Jahren auf dem Markt für Ordnung sorgt. „Es ist schön, dass es trotz Onlineshops immer noch so viele Menschen gibt, die diesen Markt so gut annehmen“, sagt sie begeistert. Einen solchen Onlineshop betreibt zum Beispiel Karin Schade. Und dennoch kommt sie zusätzlich bereits seit zehn Jahren zum Martinimarkt nach Veringenstadt. Nur zur Teezeit von Herbst bis Weihnachten verkauft sie ihre Teemischungen auf verschiedenen Märkten in der Region. „Es gibt in Veringenstadt ein sehr angenehmes Publikum“, sagt Schade. „Und ich habe Stammkunden, die jedes Jahr wieder die gleichen Produkte kaufen möchten.“

Vor allem die Stände mit Wollartikeln boten den Gästen ein besonderes Bild. Neben unzähligen gestrickten Sockenpaaren, Mützen und Handschuhen waren dahinter die Damen auszumachen, die diese Arbeit komplett von Hand verrichtet hatten und schon wieder an einem neuen Sockenpaar arbeiteten. Zum Beispiel die sieben Damen des Andheri-Kreises Gammertingen, die sich einmal in der Woche zum Kaffeetrinken und zur gemütlichen Strickrunde treffen und ihren gesamten Erlös an die Andheri-Hilfe gegen Armut und für Augenoperationen in Indien spenden.

Der Markt als Treffpunkt

„Auf dem Martinimarkt in Veringenstadt sind wir seit etwa fünf Jahren vertreten“, sagt Liane Fentroß, Vorsitzende des Andheri-Kreises. „Uns gefällt es sehr gut. Da ich mehr als 15 Jahre in der Apotheke in Veringenstadt gearbeitet habe, kenne ich auch heute noch viele Leute.“

Für Inge Geist aus Veringenstadt gehört der Martinimarkt zum Pflichtprogramm im Ort. „Es ist immer eine gesellige Runde, und die Stände bieten Waren an, die man einfach nicht immer vor der Haustür hat“, sagt sie. Dem schließt sich Sonja Briegel aus Veringenstadt an, die ebenfalls jedes Jahr zum Markt kommt. „Wir finden es einfach schön hier. Am tollsten ist es, dass wir Leute treffen, die wir das ganze Jahr über nicht sehen“, sagt sie. Gemeinsam freuen sich die Beteiligten bereits auf den Maimarkt, der in der ersten Maiwoche stattfindet und dann ebenfalls wieder für alle Lebenslagen etwas zu bieten hat.