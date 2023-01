Silvester-Abschlusswanderung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Silvesternachmittag war Treffpunkt an der Veringer Hütte für die Abschlusswanderung in 2022 des Schwäbischen Albvereins Veringenstadt. Es war eine schöne Rundwanderung, teilweise entlang des „Historienwegs-Veringenstadt“ (sehr empfehlenswert, wer den noch nicht kennt!) mit toller Fernsicht. Ein schöner milder Nachmittag mit Abschluss in der Veringer Hütte bei Punsch, Glühwein und Zopfbrot. Für das neue Jahr ist der Wanderplan bereits erstellt und kann unter „veringenstadt.albverein.eu“ eingesehen werden. Das Albvereinsteam freut sich auf viele schöne Wanderevents in 2023! Foto: Albverein