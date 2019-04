Die Witwe des Malers Paul John Käsmann sucht einen Ausstellungsort, um seine hinterlassenen Werke der Öffentlichkeit zu zeigen. Bei der letzten Ausstellung im Alten Oberamt in Gammertingen im Frühjahr 2015 konnte sie die Landschaftsbilder ihres Mannes im richtigen Rahmen präsentieren. Seither ist sie auf der Suche.

„Es gibt so viele Ausstellungen und nirgends kommt man rein“, fasst Annerose Käsmann ihre vergeblichen Bemühungen zusammen. In der Tageszeitung sind die Ausstellungen aufgelistet, sie ruft dort an, aber immer wieder bekommt sie Absagen oder wird auf ein unbestimmtes „Später“ vertröstet. Später, so befürchtet sie, könnte es zu spät sein.

Die fein ausgeführten Landschaftsbilder in Öl, als Aquarell oder in Sepia von Paul John Käsmann schmücken ihre Zimmer. Die meisten großformatigen Bilder sind jedoch in Kisten verpackt. Ein Schatz, den zu hüten Annerose Käsmann immer schwerer fällt. Sie ist die alleinige Erbin, gemeinsame Kinder hatte das Paar nicht.

Paul John Käsmann kannte Otto Dix persönlich

Otto Dix, den Käsmann als Kollege persönlich kannte, steht zurzeit hoch im Kurs. Der Wert von Kunstwerken ist jedoch immer dem Zeitgeist unterworfen. Es ist offensichtlich gerade nicht die Zeit von beeindruckenden Landschaftsbildern, die von einem Dialog des Künstlers mit der gewaltigen oder fragilen Natur sprechen.

„Diese Malerei ist nicht mehr gefragt“, bekommt Annerose Käsmann oft als Antwort, ohne dass sie Gelegenheit bekommt, die Originale zu zeigen. Ein Großteil von Käsmanns hinterlassenen Bildern zeugt von seiner Auseinandersetzung mit den Schweizer Bergen. Das hat viel mit seiner Biographie zu tun.

Geboren wurde Käsmann am 22. Januar 1905 in Nürtingen. Noch vor der Einschulung zog er mit seinen Eltern nach Zofingen in die Schweiz. Bereits als Kind fing er an zu malen, mit 13 Jahren begann er bei professionellen Malern diese Kunst zu erlernen. Er entwickelte einen eigenen naturalistischen Stil, studierte seit 1924 viele Jahre bei Künstlern in Langenthal, Luzern, Zürich und in Zofingen. 1928 hatte er seine erste Kunstausstellung im schweizerischen Langenthal. Bis 1943 folgten weitere Ausstellungen in Olten oder Zürich.

Inzwischen war er mit einer Schweizerin verheiratet und hatte zwei Kinder. „Nach dem Krieg stellte man ihn ohne Begründung und mittellos mit seinem 14jährigen Sohn über die Grenze“, so seine spätere Frau Annerose. Ein Schicksal, das er mit etlichen Deutschen, die schon vor dem Krieg in der Schweiz lebten und wie er in Vereinen und der Gesellschaft gut integriert waren, teilte.

Von dort kam er direkt in französische Kriegsgefangenschaft nach Singen. Die Franzosen setzten ihn als Portraitmaler ein. Nach der Entlassung fand er in Watterdingen im Hegau eine neue Heimat. Käsmann wurde Dirigent des Musikvereins und komponierte für die Kapelle zahlreiche Musikstücke. Für den Lebensunterhalt betrieb er ein Lebensmittel- und Feinkostgeschäft. In dieser Zeit lernte er seine junge Frau kennen. Mit 56 Jahren heiratete er die 21jährige.

In Veringenstadt konnten die beiden vier Jahre später, von 1966 bis 1976, ein Lebensmittelgeschäft übernehmen und zogen um. In seiner Freizeit fuhr das Paar so oft es ging in die Schweizer Berge und er setzte sich meist schon früh morgens an die Staffelei. So entstanden beeindruckende Berg-Portraits vom Berner Oberland, dem Piz Palü, der Zugspitze oder vom Finsteraarhorn und Schreckhorn. Aber auch den Zürichsee und mehrere Bergseen bannte er auf die Leinwand. Seine Motive fand er ebenso in der Natur um Veringenstadt, Sigmaringen oder dem Donautal. Von Veringenstadt zog das Paar nach Pforzheim, wo sie für den Lebensunterhalt sorgte.

1995 starb Käsmann dort. Bis zuletzt malte er seine Landschafts-Portraits oder Stillleben. Oft arbeitete er mehrere Monate akribisch und leidenschaftlich an einem Bild. Immer wieder konnte er einzelne Bilder gut verkaufen. Das war auch notwendig, so seine Frau, damit man sie schön rahmen lassen konnte: „Er hat immer gesagt, ein Bild ohne Rahmen ist wie ein Mensch ohne Kopf.“ Gerne würde sie, die als Rentnerin zurück nach Veringenstadt gezogen ist, wieder ein Bild verkaufen oder wenigstens ausstellen.