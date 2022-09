Schwer verletzt: 38-Jährige Autofahrerin fährt Fußgängerin an

Als eine 38-jährige Autofahrerin am Samstag gegen 19.40 Uhr aus ihrer Grundstücksausfahrt in der Hochbergstraße in Veringenstadt rückwärts ausfuhr, übersah sie eine auf dem Gehweg vorbeilaufende Frau. Das teilt die Polizei mit. Der VW Crafter erfasste die 54-jährige Fußgängerin, die zu Fall kam und sich hierbei eine erhebliche Fußverletzung zuzog. Zur Behandlung ihrer schweren Verletzung musste sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Auto dürfte kein Schaden entstanden sein.