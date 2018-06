Schulförderverein gibt Unterstützung

Bei der Hauptversammlung des Fördervereins der Alb-Lauchert-Schule Veringenstadt wurden die anwesenden Interessierten über die zahlreichen Aktivitäten des Vereins in einem ereignisreichen Schuljahr informiert. Außerplanmäßig wurde Kathrin Hauptmann, die nach der Initiative vom Förderverein und von der Stadt als Lehrerin an der Schule arbeitet, zur neuen Schriftführerin gewählt.

Daniela Steinhart vom Vorstandsteam stellte in einem Rückblick die zahlreichen unterstützenden und bereichernden Maßnahmen durch den Verein vor. Beispielsweise wurden neue Schul-T-Shirts angeschafft, die vom Förderverein mit 550 Euro finanziell unterstützt wurden. Zahlreiche zusätzliche Angebote an Arbeitsgemeinschaften für die Schüler (Yoga, Nähen, Zirkus, Zehn-Finger-Tastaturschreiben, Erlebnispädagogik, Töpfern) wurden vom Förderverein mitfinanziert, aber auch Ausfahrten wie beispielsweise zur Schlittschuhbahn Sig on ice, in Summe mehr als 2300 Euro.

Die ins Leben gerufene „Endlich-Ferien-Party“ fand im letzten Jahr sehr großen Zuspruch und soll daher auch dieses Jahr wieder am letzten Schultag im Pfarrheim stattfinden. Für die Leseolympiade der Grundschule sponserte der Förderverein Bücher im Wert von 300 Euro.

Neben Mitgliedsbeiträgen sind zahlreiche Aktionen und Beteiligungen an Veranstaltungen (Veringer Adventszauber, Fasnet etc.) eine wichtige Einnahmequelle des Vereins. Als ganz großen Erfolg ist die aktive Beteiligung des Fördervereins bei der Suche nach einer Lehrerin zu werten. Zusammen mit Elternbeirat und der Stadtverwaltung wurden Briefe an viele wichtige Institutionen geschrieben, eine Maßnahmenliste verfasst und Anzeigen geschaltet.

Neue Lehrerin gefunden

Seit Dezember vergangenen Jahres wurde mit Kathrin Hauptmann eine kompetente Lehrerin gefunden, welche sich hervorragend integriert hat und mit viel Freude ihrem Beruf nachkommt. Durch ihren Beitritt in die Vorstandschaft des Schulfördervereins bekräftigt sie ihre Zugehörigkeit zur Veringer Grundschule. Im Ausblick für das kommende Jahr verfasste die Vorstandschaft eine Übersicht der geplanten Angebote, die wiederum ein breites Spektrum abdeckt. Am Dienstag, 3. Juli, wird eine ADAC-Sicherheitsschulung im Micro-Scooter-Fahren für alle vier Klassenstufen gemacht. Die Kosten von 610 Euro für die Schulung wird vom Förderverein übernommen. Nachdem Kathrin Hauptmann zur neuen Schriftführerin gewählt wurde und den weiteren Berichten der Vorstandschaft schloss Daniela Steinhart die Mitgliederversammlung.