Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag eine Scheune an der B 32 mit Graffiti besprüht. Nach Polizeiangaben richteten die Täter hierdurch einen Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro an. Der Polizeiposten Pfullendorf hat den Sachverhalt aufgenommen und Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Hinweise zu den Verursachern werden unter der Telefonnummer 07574 / 921687 entgegengenommen.