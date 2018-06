Schüler finden den Wald spannend

Es wuselte diese Woche im Wald rund um die Veringer Hütte. Rund 70 Grundschüler der Alb-Lauchert-Grundschule hielten zusammen mit ihren Lehrern, mit dem pensionierten Förster Heinz Thumm und mit Försterin und Waldpädagogin Nina Hainzl einen Waldtag ab. Voller Begeisterung lernten die Grundschüler Natur, Flora und Fauna kennen.

Die kommissarische Schulleiterin Waltraud Mauz wollte den Waldtag nach jahrelanger Abstinenz wieder aufleben lassen. Mit Heinz Thumm, der zu seiner beruflichen Zeit oft solche Schulprojekte initiiert hatte, fand sie einen Partner, der ihr bei der Organisation half. Mit Försterin Nina Hainzl war eine weitere Fachkraft dabei, die eine ganze Menge an Lehrmaterial dabei hatte.

Es entstanden acht Stationen, die in die Geheimnisse des Waldes mit seiner immensen Vielfalt einführten, aber auch mit einem Niedrigseilgarten, mit der Waldolympiade oder mit dem Spiel um den Lieblingsbaum den Bewegungsdrang der Kinder bedienten. Die Station mit Wald-Mandalas entlockte den Schülern ihre kreative Ader, beim Pirschpfad ging es auf Entdeckungsreise. Der Bau von Wichtelhäusern brachte am Abend ganz besondere Unterkünfte hervor, beim Jäger-Reh-Spiel, das der ehemalige Schulleiter Rolf Maier anbot, erkundeten die Kinder ihren Lieblingsbaum mit verbundenen Augen. „Beim Waldtag erfuhren die Kinder beim Beobachten, Spielen und Basteln viele tiefgreifende Erlebnisse und Eindrücke aus dem faszinierenden Angebot des Waldes“, ist sich Heinz Thumm sicher. Försterin Nina Hainzl bestätigte: „Die Abenteuerlust am Wald wurde geweckt.“ Ihre Einschätzung wurde auch von Waltraud Mauz geteilt. (sr)