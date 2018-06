Schäferhundeverein bekommt Zuschuss

Der Schäferhundeverein der Ortsgruppe Veringenstadt beantragte bei ein städtischen Zuschuss über 12.500 Euro, da dieses Jahr die deutschen Meisterschaften in Veringenstadt ausgerichtet werden. Bürgermeister Armin Christ trug des Vereins in der jüngsten Gemeinderatsitzung vor. Als Begründung bezifferte der Verein Umbaumaßnahmen in Höhe von 11.400 Euro, die aufgrund der Ausrichtung der deutschen Meisterschaft nötig seien. Der Vorschlag der Verwaltung lautete auf einen Zuschuss von eintausend Euro, wie dieser üblicherweise an Vereine für besondere Maßnahmen gewährt werde. Die Frage aus den Reihen des Gemeinderates, weshalb der Zuschussantrag höher sei als die Umbaumaßnahme selber, konnte Bürgermeister Armin Christ nicht beantworten. Mit einer Enthaltung genehmigte das Gremium eintausend Euro Zuschuss. (sr)