Rüstig, hellwach und voller Tatendrang: Erwin Zillenbiller wird 95

Ehrenbürger von Veringenstadt, Honorarprofessor der Universität Stuttgart, Träger des Bundesverdienstkreuzes und der Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg: Die Liste der Auszeichnungen, die Erwin Zillenbiller im Laufe seines Lebens zuteil geworden sind, ist lang. Und trotzdem gibt diese Liste nur bedingt Auskunft darüber, wie viel der Wissenschaftler und Heimatforscher für die Region geleistet hat. Am Dienstag feiert er seinen 95. Geburtstag.

„Ich stehe jeden Morgen um 6 Uhr auf, höre im Deutschlandfunk die aktuellen Nachrichten und laufe eine Stunde, bevor ich um 8 Uhr frühstücke. Dann widme ich mich meinen Lektüren und dem Verfassen meiner Werke“, erzählt Erwin Zillenbiller. Anlässlich seines Geburtstags hat er ein weiteres, hochinteressantes Heft verfasst, das sich mit seiner Familiengeschichte beschäftigt.

Die Schreibfreude und das stetige Aufarbeiten und Dokumentieren treiben den belesenen Wissenschaftler nach wie vor an. In all den Jahren hat er unter anderem viele kulturell wertvolle Historienspiele für Veringenstadt geschrieben – mehr als 40 an der Zahl. Diese setzen sich intensiv mit der Stadtgeschichte auseinander und präsentieren sie.

Sein jüngstes Werk befasst sich mit der eigenen Familiengeschichte, die genau vor 400 Jahren in Veringenstadt begann. „400 Jahre Zillenbiller in Veringenstadt und mein 95. Geburtstag – das soll gewürdigt und gefeiert werden“, sagt der Jubilar, der am Dienstag seinen Ehrentag feiert. Die Motivation, sich dieser Aufgabe anzunehmen, schöpfte er aus dem Wunsch seiner drei Töchter, die in zusammenfassender Schau ihre Vorfahren näher kennenlernen wollten.

Als großes und seltenes Glück erwies sich für den Professor, dass in seinem Geburtshaus, dem Ackerbürgerhaus neben dem Veringenstädter Rathaus, das sich schon immer im Familienbesitz befindet, ein großer familiengeschichtlicher Fundus vorhanden war. Das Zusammentragen der vielen Dokumente aus elf Generationen sei trotzdem ein enormer Aufwand gewesen, sagt Zillenbiller.

Die Familiengeschichte beginnt mit der Heirat des aus Sontheim im Allgäu stammenden Kaufmanns und Fuhrunternehmers Georg Zillenbiller mit der Tochter des damaligen Schultheiß, Maria Unger, am 13. Juni 1620. Die informative Broschüre, die von Erwin Zillenbiller mit Zeichnungen, Bildern und Dokumenten chronologisch angeordnet wurde, ist ein umfangreiches, fast 100 Seiten fassendes Werk geworden. Zusätzlich hat der Wissenschaftler das Werk mit Gedichten und poetischen, tiefgründigen Gedanken angereichert, die sich beispielsweise auch mit der Coronavirus-Pandemie beschäftigen.

Das Leben von Erwin Zillenbiller selbst ist eine spannende Geschichte für sich. 1925 geboren, schien sein Weg mit der bestandenen Aufnahmeprüfung für das Gymnasium schon früh erfolgversprechend zu werden. Doch die Kriegsjahre ereilten ihn, er musste zur Luftwaffe als Bordfunker bei der Flugabwehr. Es folgten Jahre der Gefangenschaft. Als Spätheimkehrer konnte er erst 1948 zurück in die Heimat kommen.

In seiner Biographie bezeichnet Erwin Zillenbiller diese Zeit als sechsjährige verlorene Lebenszeit. Trotzdem behielt er sich seinen Optimismus und seine Lebensfreude: 1952 heiratete er seine Frau Ruth, drei Töchter komplettierten das private Glück. Aber auch beruflich schlug Zillenbiller eine steile Karriere ein, denn nach dem Studium und der Promotion folgte die akademische Laufbahn im Agrarverwaltungsbereich mit der Berufung ins Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forst. Als Ministerialrat war er federführend für die Schaffung des Strukturprogramms der Dorfentwicklung verantwortlich, das sich zum Erfolgsmodell entwickelte.

Noch heute wird Erwin Zillenbiller als „Vater der Dorfentwicklung“ bezeichnet. Aber auch für seine geliebte Heimat Veringenstadt, die immer sein erster Wohnsitz blieb, war er stets aktiv – sei es als Stadtrat oder als Förderer der Kultur, Kunst und Geschichte seiner Heimat. Er gründete die Fördergemeinschaft, im Volksmund kurz „Strübverein“ genannt, und stand dem Verein 46 Jahre lang als rühriger Vorsitzender vor.

Veringenstadts Bürgermeister Armin Christ zollt seinem Ehrenbürger allerhöchsten Respekt. „Unser Professor ist eine beeindruckende Persönlichkeit, der die Stadt unfassbar viel zu verdanken hat“, sagt er. „Seine Loyalität, sein Weitblick und sein Sinn für das Gemeinwohl suchen seinesgleichen.“