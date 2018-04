Routen treffen sich bei Verpflegungsstation

Schon seit 1980 gibt es traditionell die Erste-Mai-Wanderung, welche von der Wanderabteilung des TV Veringendorf organisiert wird. So auch in diesem Jahr. Um zehn Uhr ist der Start an der alten Schule, zwei Strecken sind im Angebot. Zum geselligen Abschluss treffen sich beide Gruppen beim Sportplatz, der oberhalb Veringendorf gelegen ist.

„Dieses Jahr steckt uns das Mountain-Bike-Event noch etwas in den Knochen“, erklärt Wanderwartin Sarah Eisele. Der überregional bekannte und beliebte, sehr anspruchsvolle NAWA-Cup fand am gestrigen Sonntag statt und lockte zahlreiche Mountain-Biker zum Saison-Auftakt nach Veringendorf.

Für dieses Rennen stemmte der TV Veringendorf die komplette Organisation und den reibungslosen Ablauf. „Da ist die Erste-Mai-Wanderung ein guter Ausgleich zum Entspannen und Runterkommen“, meint Sarah Eisele.

Doch bis es soweit ist, gibt es auch für die Wanderung noch Einiges vorzubereiten. „Wir suchen jedes Jahr eine andere Strecke aus, mit zwei verschiedenen Längen, und schildern diese aus“, erklärt die Wanderwartin und macht sich daher schon am frühen Morgen zusammen mit Vorstand Marius Heim auf den Weg zur Ausschilderung der Strecken. Seit fünf Jahren ist Sarah Eisele die Wanderwartin des Vereins und hat noch jedes Jahr in der Streckenführung und der Wahl des Gebietes für Abwechslung gesorgt.

Bei der kurzen Route, die etwa fünf Kilometer lang ist, achtet sie auf die Kinderwagentauglichkeit. Dieses Jahr führt die Strecke durch das Schelmentäle und über die Reutäcker bis zum Sportplatz. Zwischenstopp mit Verpflegungsstation, wo dann auch die große Runde vorbeikommt, ist bei der Veringer Hütte beim neuen Historienweg.

Für die lange Strecke, die etwa zehn Kilometer lang ist, hat Sarah Eisele die Runde über das Eulental erweitert. Grundsätzlich könne man auch diese Strecke mit Kinderwagen bewältigen, erklärt sie, denn zur Not trage man den Kinderwagen halt gemeinsam über Hindernisse.

Das gemeinsame Ende der Wanderung beim Sportplatz läutet dann den gemütlichen Teil des ersten Mai ein. Die Vereinsmitglieder sorgen für herzhafte Verpflegung oder auch für Kaffee und Kuchen. Je nach Wetter werden Sonnen- oder Regenschirme aufgestellt, das Vereinsheim bietet Unterschlupf bei ganz schlechtem Wetter. „Wir laufen immer – ganz egal, was das Wetter macht“, so Sarah Eisele. Zur Wanderung seien alle Interessenten aus der Region willkommen, die Freude am Laufen haben, fügt die Wanderwartin hinzu.