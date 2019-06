Immer wieder staunen wir über den grünen Daumen, den Menschen offenbar in verschiedener Größe besitzen. Bei Christa Gaiser aus Veringendorf scheint er jedenfalls besonders groß geraten zu sein, denn schon seit Wochen wächst der Rhabarber in ihrem Garten in üppiger Größe – sodass sie besonders dicke Stängel mit mehr als einem Meter Länge ernten kann.

„In früheren Jahren habe ich für einen Kuchen etwa sechs Rhabarber gebraucht. Jetzt reichen schon drei für ein großes Blech Rhabarberkuchen“, freut sich die Rentnerin. Und mit ihr die ganze Familie, die von den leckeren Kuchen und dem leckeren Kompott profitiert.