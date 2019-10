Rat legt Miete für die neue Veringer Hütte fest

Der Gemeinderat Veringenstadt hat in seiner jüngsten Sitzung die Mietgebühr für die neue Veringer Hütte festgelegt.

Für angemeldete Anmietungen einigte sich das Gremium auf eine Gebühr von 20 Euro. Wenn der Schlüssel für den innenliegenden Grill mit ausgeliehen wird, beträgt die Gebühr 50 Euro. Die Regelung gilt ab Freitag, 1. November. Die Hütte war am 15. September offiziell eingeweiht worden. Schon vorher gab es zahlreiche Anfragen auf Anmietung mit den dazugehörigen beiden Grillstellen für Kindergeburtstage, Vereinsfeste oder andere Festivitäten. Der in die Hütte integrierte Grill ist abschließbar, der Schlüssel bei der Stadtverwaltung erhältlich. Ein Vorrang für Veringer Bürger wurde in der Gemeinderatssitzung kurz diskutiert, dann aber verworfen. „Die frei zugängliche Hütte am Historienweg muss für alle frei zugänglich sein“, sagte Andreas Stauß. Max Füß erklärte, dass es sich in erster Linie um eine Hütte handle, die für alle Wanderer jederzeit Schutz bieten solle.