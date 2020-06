Polizei bittet um Hinweise auf Kupferdiebe

Kupfer im Wert von mehreren Hundert Euro haben unbekannte Täter im Laufe der vergangenen Woche in Veringenstadt erbeutet. Wie das zuständige Polizeipräsidium Ravensburg am Dienstag mitteilte, stahlen die Diebe mehrere Laufmeter einer Dacheindeckung von einem Wasserreservoir auf dem Gewann Stetten. Um sich Zutritt zum Gelände zu verschaffen, schnitten die Unbekannten einen Zaun auf. Der Sachschaden an diesem und am Dach beträgt zusammen etwa 2500 Euro. Hinweise auf das Diebesgut und/oder die Täter nimmt der Polizeiposten Gammertingen unter der Telefonnummer 07574/92 16 87 entgegen.