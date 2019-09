Pilger besuchen das Geburtshaus von Papst Benedikt XVI.

49 Pilger haben an einer dreitägigen Hohenzollerischen Pilgerfahrt nach Altötting teilgenommen. Wie Organisatorin Rosa Endriß aus Veringendorf mitteilt, stand die Wallfahrt unter dem Thema „Wer glaubt, ist nicht allein“. Geleitet wurde sie von Pfarrer Meinrad Huber, dem Leiter der Seelsorgeeinheit Ostrachtal.

Die Pilgerfahrt begann mit einem Morgenlob in der Pfarrkirche St. Pankratius in Ostrach. Auf der Weiterfahrt betete die Pilgergruppe den Rosenkranz, der zum täglichen Begleiter werden sollte in den zahlreichen Anliegen, die den Pilgern von Bekannten und Freunden mit auf den Weg gegeben wurden.

Eine erste Station unterwegs bildete die Wallfahrtskirche Violau mit dem Gnadenbild der Schmerzensmutter. Dort wurden die Teilnehmer an die Heilszusage Gottes an das pilgernde Gottesvolk erinnert. Gegen Abend erreichte die Gruppe das Ziel der Wallfahrt, Altötting. Bei einem Abendlob durften sich die Pilger mit dem Zeichen des Kreuzes auf die Stirn eine Stärkung zusagen lassen.

Der zweite Wallfahrtstag begann mit einer Friedensmesse in der Gnadenkapelle vor dem Bild der Schwarzen Madonna. Anschließend begab sich die Gruppe zum Geburtshaus des emeritierten Papstes Benedikt XVI. nach Marktl am Inn. Dort gedachten die Wallfahrer den Wurzeln des Papstes und erfuhren, was es heißt, durch die Taufe zum Herrn zu gehören. Dass diese Zugehörigkeit auch manchmal das Kreuz beinhaltet, wurde beim Gang durch den Kreuzweg deutlich: 15 Natursteinstationen stehen im beschaulichen Garten hinter der Stiftspfarrkirche.

Zum Programm gehörte auch eine abendliche Lichterprozession. Betend und singend zogen die Hohenzollern mit weiteren Wallfahrtsgruppen um den Kapellplatz. Im sonntäglichen Gottesdienst wurde der Pilgergruppe mit dem Heiligen Bruder Konrad ein leuchtendes Zeichen vor Augen geführt, wie der Mensch vom Ich zum Du gelangen kann. Zudem gedachte die Gruppe der verstorbenen Pilger des vergangenen Jahres.

Danach mussten die Pilger schon wieder Abschied nehmen von Altötting. Eine interessante Station auf der Heimfahrt bildete der Besuch des Klosters Brandenburg an der Iller. Beim Abschluss der Führung durch das Kloster machte sich die Gruppe ihrer Sendung für den wiederkehrenden Alltag bewusst. Mit dem Te Deum in Ostrach gingen für die Hohenzollernwallfahrer drei segensreiche Tage zu Ende.