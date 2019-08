Peter und Christa Gaiser feiern diamantene Hochzeit

Seit 60 Jahren verheiratet und gemeinsam durch alle Höhen und Tiefen gegangen sind Peter Gaiser und Christa geborene Kloss aus Veringendorf. Am Donnerstag, 1. August, feiert das Ehepaar goldene Hochzeit – und blickt voller Dankbarkeit auf die gemeinsame Zeit zurück.

„Meine Frau hatte eine schwere Zeit, bevor sie nach Veringendorf kam“, erzählt Peter Gaiser und seine Frau Christa nickt. Als Heimatvertriebene musste sich ihre Mutter mit drei Kindern quer durch Deutschland schlagen, bis sie nach mehreren Stationen in verschiedenen Flüchtlingslagern in Veringendorf bleiben durften. Ihr Vater und ein Bruder seien aus dem Krieg nicht zurückgekehrt und gelten bis heute als vermisst, erzählt Christa Gaiser traurig.

Peter Gaiser wurde 1936 in Sigmaringen geboren und wuchs im Kreise der Großfamilie mit neun Geschwistern auf. „Vater, Mutter, Oma, Opa – alle unter einem Dach", sagt er und lacht. Die erste Annäherung zu seiner Christa ergab sich in der örtlichen Molkerei, wo allabendlich die Milch angeliefert wurde. Zwischen Molke und Hauptstraße sei der Ort gewesen, wo man seine Angebetete abgefangen habe. „Da musste man auf Zack sein“, sagt Peter Gaiser.

Die Frau fürs Leben gefunden

So kamen sich die beiden näher und wurden ein Liebespaar. Sie seien immer gerne zusammen Motorrad gefahren, erzählt das Paar. Als ein Wochenendausflug anstand, wurden aber Peters Geschwister als Aufpasser mitgeschickt, erinnern sie sich. Für Peter war klar, dass er die Frau fürs Leben gefunden hatte, und für Christa war ihr Peter ebenso ihr Ein und Alles.

Die gemeinsame Lebensplanung begann mit dem Großumbau des künftigen gemeinsamen Heims. Am 1. August 1959 wurde mit dem ganzen Ort eine große und schöne Hochzeit gefeiert: mit Musikkapelle, Brauttanz und reichhaltigem Essen. Das Paar blickt sich glücklich an und erinnert sich an viele Details von dem ganz besonderen Tag. Die Hochzeitsreise führte ein Jahr später nach Hamburg und wurde ebenfalls zu einem unvergesslichen Erlebnis.

1966 kauften sich Peter und Christa Gaiser ihren ersten Wohnwagen. Seither, bis heute, sind sie treue Bodenseecamper. Das schönste Erlebnis in ihrem Leben? Bei dieser Frage zögern die beiden keine Sekunde: „Die Geburt unserer Tochter Petra.“ Diese oder ihre beiden Kinder Marius und Mona schauen heute mehrmals täglich bei den Eltern beziehungsweise Großeltern vorbei. „Das gibt uns Kraft“, sagt das Jubelpaar.

Am Donnerstag wird zusammen mit der Großfamilie und den Freunden die diamantene Hochzeit gefeiert. Anschließend geht es für Peter und Christa Gaiser in den Urlaub – natürlich an den Bodensee und mit der Familie, zu der auch Hund Paula gehört.