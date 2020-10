Per Wettbewerb zu Normalität im Vereinsleben

Trotz strengeren Auflagen und neuer Herausforderungen durch die Corona-Pandemie hat die Ortsgruppe Veringenstadt des Vereins für Deutsche Schäferhunde eine Landesmeisterschaft ausgerichtet. Wie der Verein mitteilt, starteten Mitte Oktober 28 Mensch-Hund-Teams bei der württembergischen Landesmeisterschaft für Fährtenhunde.

Es ist das dritte Mal, dass sich die Ortsgruppe für die Ausrichtung dieser Landesmeisterschaft entschieden hat. Sie bereitete die Veranstaltung vor, verteilte Dienste an die Mitglieder und stimmte sich mit Vertretern der Kommune, mit zwei Landwirten, Bewirtschaftern der Domäne Birkhof sowie der Landesgruppe des Vereins ab, um entsprechende Bedingungen zu schaffen.

„Die Veranstaltung sollte sich für alle Beteiligten lohnen. Und natürlich auch ohne Virusansteckungen über die Bühne gehen“, sagt Ortsgruppen-Vorsitzender Lothar Frey in der Mitteilung. Für die Teilnehmer geht es um viel. Wer bei dieser Landesmeisterschaft gut abschneidet, qualifiziert sich für die Meisterschaft auf Bundesebene.

Das Prinzip: Die Hunde folgen einer Fährte, die drei Stunden zuvor gelegt wurde. Die Hundeführer haben in diesem Moment kaum noch Möglichkeit, in das Geschehen einzugreifen, den Hund zu lenken oder zu leiten. In einer intensiven Ausbildung haben die Hundeführer die Veranlagung ihrer Hunde zum Fährtenlesen gefordert. Am Ende der zweitägigen Veranstaltung sind die besten Fährtenhunde ermittelt, die Verantwortlichen zufrieden.

Mehr als sonst ging es auch für die Ausrichter um viel. Corona forderte neue Bedingungen, veränderte die Planungssicherheit. Eine Herausforderung für den kleinen Verein – auch wenn die Handgriffe sitzen. „Die Arbeit im Vorfeld ist viel, der Gewinn am Schluss kann das gar nicht aufheben“, so Frey.

Warum dann die Mühe? „Wir, und natürlich auch andere Vereine, mussten monatelang den Übungsbetrieb einstellen. Natürlich fehlen uns aus dieser Zeit die Einnahmen“, wird Frey in der Mitteilung zitiert. Gleichzeitig, fügt er an, müssten Gelände und Gebäude in Schuss gehalten, Zahlungen getätigt werden.

Trotzdem entschieden sich die Mitglieder für die Durchführung – und brachten damit auch ein Stück Normalität zurück ins Vereinsleben. Denn die Kameradschaft litt unter dem Stillstand, in der Ausbildung der Hunde musste man oft wieder ein, zwei Schritte zurückgehen. „Viele Hundesportler haben die Ausbildung ihrer Tiere zum Hobby gemacht. Mit Corona ging auch der soziale Kontakt verloren. Im Vereinsheim wird vieles beredet, nicht immer geht es um Hunde“, so Frey.

Schon im November will die Ortsgruppe Veringenstadt eine weitere Landesmeisterschaft ausrichten – erneut mit vollem Einsatz, wie Lothar Frey ankündigt.