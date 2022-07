No Way rocken den FV Veringenstadt

Der FV Veringenstadt ruft am Freitag, 29. Juli, alle Musikfans zur Rocknacht auf dem Sportplatz. Ab 20 Uhr auf der Bühne der Fußballer: Die Hardrock-Coverband NoWay. Ihr Programm besteht aus Klassikern der Rock-Geschichte - von den Siebzigern bis in die heutige Zeit. Das kommt wohl bei den Rockfans an, denn die Band hat sich in ihrem über 20-jährigen Bestehen weit über ihre schwäbische Heimat hinaus zum Publikumsmagneten entwickelt und ist eine von nur noch wenigen namhaften Rock-Coverbands der Region. Der Eintritt im Vorverkauf beträgt zehn Euro, an der Abendkasse zwölf Euro.