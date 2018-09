Nicole Gaiser ist die neue Schulleiterin der Grundschule

Nicole Gaiser ist schon angekommen in ihrer neuen Aufgabe als Schulleiterin, das Schuljahr mit seiner ganzen Organisation hat ja bereits begonnen. In einer Feierstunde im Grafensaal wurde sie nochmal offiziell begrüßt. Die Zusage des Leiters des städtischen Schulamts Albstadt, Gernot Schultheiß, dass der Veringenstädter Schulstandort sicher sei, wurde mit allgemeinem Wohlgefallen vernommen.

Der Schulchor der dritten und vierten Klassenstufe unter der Leitung von Marlene Hau begrüßte voller Inbrunst die neue Schulleiterin mit dem netten Lied „Miteinander ist das Zauberwort“. Das Miteinander zog sich bei den verschiedenen Grußworten wie ein roter Faden durch. Bürgermeister Armin Christ beglückwünschte Nicole Gaiser als neue Schul-Hausherrin und vergaß dabei nicht, sich bei Waltraud Mauz zu bedanken, die zwei Jahre als kommissarische Schulleiterin tätig war. Schulamtsdirektor Gernot Schultheiß ließ das sehr aussagekräftige und gute Bewerbungsverfahren von Nicole Gaiser, das mit der Einreichung ihrer Bewerbung im November vergangenen Jahres begann, Revue passieren. Er ging auf die grundsätzliche Schwierigkeit bei der Lehrerversorgung an Grundschulen ein.

Schulstandort dauerhaft gesichert

Er überbrachte die freudige Botschaft, dass Veringenstadt seine Schule brauche: „Wir als Schulamt setzen auf die dauerhafte Sicherung des Schulstandortes Veringenstadt“, so seine klare Aussage. Pfarrer Ulrich Deißinger sprach in seinem Grußwort von einem weiteren Ort des Unterschlupfes, welcher die Schule darstelle und enorm wichtig sei für die Kinder. In Vertretung vom Elternbeirat und vom Schulförderverein packten Daniela Steinhart, Melanie Drissner und Catrin Wessner eine Schultüte für Nicole Gaiser mit allerlei nützlichen Utensilien, wie zum Beispiel ein Geduldsfaden, ein dickes Fell, Klebeband und Ohrstöpsel, Tee und Schokolade, einen Draht, der zum Schulamt führen soll oder ein Megaphon, um bei der Stadtverwaltung immer Gehör zu finden.

Auch das Lehrerkollegium überraschte gesanglich mit „Herzlich willkommen auf diesem Stuhle“ und bot der neuen Schulleiterin den Platz auf dem Chefsessel an. Sabine Brükner sang die umgedichtete Version vom kleinen grünen Kaktus. Nach all den kurzweiligen Beiträgen griff abschließend Nicole Gaiser in ihren Dankesworten die Wichtigkeit des Miteinanders auf. Da sie ja schon in ihrem Amt arbeite, sei sie schon ein paarmal geschwommen. Doch immer, als das Ertinken drohte, sei ihr ein Rettungsring zugeworfen worden. „Ich bin ein Teil des Teams und kein Einzelkämpfer.“ Nicole Gaiser bedankte sich für den großen Rückhalt und das solide Fundament, welches sie dank Rupert Steinhart und Waltraud Mauz vorgefunden und übernommen habe. Beim gemütlichen Zusammensein im blauen Saal in der Bergschule klang die Feierstunde aus.