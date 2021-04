Neuer Pfarrer in Veringenstadt: „Ich bin kein Bibel-Fundamentalist“

Olaf Winter wurde 1961 in Bochum geboren. „Den Wunsch, Pfarrer zu werden, hatte ich schon seit meiner Kindheit“, sagt er. Liturgie und Kirchenräume hätten ihn schon damals fasziniert. Dennoch studierte Winter nach dem Abitur erst einmal Germanistik, Philosophie und Skandinavistik. Ab 1990 folgte ein Theologiestudium in Freiburg und Fribourg (Schweiz). 1997 wurde er zum Priester geweiht. Nach Vikarsjahren in Jestetten, Pfullendorf, Empfingen und Villingen war er ab 2002 in den Pfarreien der heutigen Seelsorgeeinheit Eggingen-Stühlingen als Leitender Pfarrer tätig. Ab 2017 leitete Winter die Seelsorgeeinheit Schliengen.