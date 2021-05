Neue Urnengräber stehen im Mittelpunkt

Die geplante Umgestaltung der Friedhöfe in Veringenstadt, Veringendorf und Hermentingen nimmt inzwischen konkrete Formen an. Schon in den nächsten Tagen beginnen die Instandsetzungsarbeiten im Bereich Werkhof in Veringendorf – als einer von mehreren Bausteinen in der neuen Friedhofskonzeption der Stadt.

Hauptamtsleiterin Lisa Arnold gab in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats einen kurzen Überblick über das bisher Geschehene. Ingenieur Gerhard Lutz wiederum stellte die Neukonzeption der Friedhöfe vor, die in enger Zusammenarbeit mit dem Friedhofsausschuss erarbeitet worden war. Die Arbeiten sollen noch in diesem Jahr an allen drei Standorten beginnen – und im Idealfall auch noch in diesem Jahr fertig werden:

In Hermentingen wird rechts von der Kirche ein befestigter Fußweg angelegt, wo sich bisher lediglich eine Rasenfläche befand. Der Weg stellt auch aufgrund des ansteigenden Geländes teilweise eine unüberwindbare Gefahr dar – beispielsweise für Menschen mit einer Gehbehinderung. In diesem Bereich werden Urnengräber in Terrassenform angelegt. Die bestehende Wasserzapfstelle und der Gießkannenbehälter werden versetzt. Links neben dem Eingang wird der Werkhof für Mülleimer, Splitt- und Streusalzbehälter mit einer Sichtschutzwand angelegt. Der Zugangsweg Richtung Süden wird verbreitert, daran schließt sich ein Urnenbaumgrabfeld mit Urnenröhren an. Die Kosten werden sich laut Ingenieur alles in allem auf etwa 65 000 Euro belaufen.

In Veringendorf werden im südlichen Bereich zwei Bäume und damit ebenfalls ein Urnenbaumgrabfeld entstehen. Weiter südlich sind etwa 20 neue Urnenwahlgräber oder Urneneinzelgräber geplant. Das Absturzgeländer in diesem Bereich wird erneuert. Die Umfassung des bestehenden Erdelagers und der dortige Treppenaufgang werden neu hergestellt. Die abgängigen Thujahecken sollen entfernt werden. „Das Wurzelwerk der Hecken hat sich schon den Weg geholt, deshalb müssen sie dringend weg“, sagte Gerhard Lutz. Die Sanierung der Mauer im nordwestlichen Bereich steht mittelfristig an. Bei den Kosten für die Arbeiten in Veringendorf rechnet Gerhard Lutz mit einer Summe von rund 70 000 Euro.

In Veringenstadt werden im östlichen Bereich neue Rasengräber mit herkömmlichem Grabstein entstehen. Insgesamt werden im südwestlichen Bereich vier Bäume für Urnenbaumgrabfelder gepflanzt, davon wird ein Grabfeld sofort ausgebildet. Der bestehende Weg aus Rasengittersteinen wird durch einen barrierefreien Betonsteinpflasterweg ersetzt. Der Weg wird weitergeführt, sodass eine Art Rundweg entsteht. Ebenfalls südlich werden die Raseneinzelgräber erweitert. Das bestehende Grabfeld für Kinder kann bei Bedarf links und rechts erweitert werden und für Sternenkinder wird ein neuer Platz geschaffen. Im Zuge der Bauarbeiten überlegt die Kirchengemeinde, ob ein weiterer Fußwegverbindung entlang der Ostfassade als direkte Verbindung zur Aussegnungshalle hergestellt wird. Der Werkhof soll künftig im nordöstlichen Bereich angesiedelt werden, um alle Einrichtung – Grüngutcontainer, Restmüll, Splitt- und Erdelager – an einer Stelle bereitstellen zu können. Die Kosten schätzt Gerhard Lutz auf 154 000 Euro.