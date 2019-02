Narren wünschen sich Bau der neuen Armin-Christ-Halle bis 2022

Schock: Die Räamasänger bleiben dem närrischen Treiben am „Auseligen“ der Zeitungsredaktion fern. Man munkelt, sie sind gar nicht in der Stadt. Zeitungsinternen Quellen zufolge wurden sie am Morgen an der Regiobus-Haltestelle gesichtet. Sie sollen nach Konstanz und Überlingen geflüchtet sein. Dafür lassen sich altbekannte und auch neue Formationen zum bunten Treiben bei der „Schwäbischen Zeitung“ blicken.

Auftakt macht die „Bilharz Kapell’“, bestehend aus rund 20 Lehrern des Kollegiums der Bilharzschule.