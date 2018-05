Nach Zusammenstoß zwei Autos kaputt

Einen Schaden von mehreren Tausend Euro und zwei nicht mehr fahrbereite Autos hat ein Verkehrsunfall am Donnerstag um 6.50 Uhr in der Hauptstraße in Hermentingen gefordert. Laut Angaben der Polizei geriet ein 18-jähriger Autofahrer in einer Linkskurve vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf der schneeglatten Fahrbahn auf die Gegenfahrspur und prallte dort mit dem Auto eines entgegenkommenden 30-jährigen Fahrers zusammen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.