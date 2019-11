Musikgesellschaft erfüllt Wünsche beim Jahreskonzert

Die Musikgesellschaft Veringendorf lädt zu ihrem Jahreskonzert am Samstag, 23. November, um 20 Uhr in den Gemeindesaal ein.

Dirigent Daniel Brehm hat ein breit gefächertes Programm zusammengestellt, das Filmmusik und Solostücke, Dixie und Latin, Märsche und Polkas umfasst. Beim Eintritt in den Gemeindesaal erhalten alle Gäste eine Liste mit Stücken und die Gelegenheit, ihre drei Lieblingsstücke anzukreuzen. Die drei Stücke, die die meisten Stimmen erhalten, spielen sie dann noch einmal. Eröffnet wird das Konzert von der Jugendkapelle Around the Sound, die aus jungen Musikern aus Hettingen, Inneringen und Veringendorf besteht. Der TV Veringendorf übernimmt die Bewirtung der Besucher.