Musiker singen Zugaben unter tosendem Applaus

Auf der Burgruine in Veringenstadt hat die örtliche Stadtkapelle am Sonntag zum ersten Mal eine Burgserenade veranstaltet. Das Repertoire unter Dirigent Johannes Bals reichte von „Lord of the Dance“ über einen Auszug aus dem Musical „Tabaluga“ bis hin zu „Ohne dich (schlaf ich heut Nacht nicht ein)“ von der Popband Münchner Freiheit. „Die Idee hinter der Veranstaltung ist es, Blasmusik greifbar zu machen“, sagt Bernhard Fink, Vorsitzender der Stadtkapelle, zu Beginn des Auftritts. „Durch die Einführung des Stadtfestes wurde die Ruine aus den Augen verloren.“

Glück hatten die Musiker mit dem Wetter: Den bunten Querschnitt durch ihr Repertoire spielten sie bei strahlendem Sonnenschein. Die kleinen und großen Zuhörer waren begeistert. Der eine oder andere Fuß wippte mit und durch das laue Lüftchen auf der Burgruine flogen nicht nur vereinzelte lose Notenblätter, sondern auch die Musik fühlte sich frei. Die Stadtkapelle spielte und sang unter tosendem Applaus zwei Zugaben: die Nationalhymne der Schwaben, „Du mein Schwabenland“, und „Vogelwiese“.

„Das sollte die Stadtkapelle nächstes Jahr auf jeden Fall wiederholen“, sagte Zuhörerin Helene Sturr am Ende begeistert. Nicht nur die Musiker verbeugten sich vor den Zuhörern, sondern auch Bernd Rampel. Weil er sich so sehr in Veringenstadt verliebt hatte, war er vor fünf Jahren dorthin gezogen. „Veringenstadt ist das Herz Baden-Württembergs“, sagte er und berichtete, dass ihm die Burgserenade unter die Haut gegangen sei. Sichtlich gerührt bedankte er sich und sagte vor allen: „Ohne euch schlaf ich heut Nacht nicht ein.“