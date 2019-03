Musiker aus Veringendorf bauen neue Dennetlestube

Die Mitglieder der Musikgesellschaft Veringendorf haben sich bei ihrer Hauptversammlung am Samstag unter anderem mit ihrer neuen Dennetlestube beschäftigt. Diese soll möglichst bis zum nächsten Sommerfest fertig werden, das am 13. und 14. Juli stattfindet. Dann wollen die Musikerfrauen wieder ihre beliebten Dennete an die Festgäste bringen.

Das alte „Stehlehaus“ in der Nähe des Dorfplatzes, in dem sich die Dennetlestube bislang befand, ist inzwischen abgerissen worden. In der Nachbarschaft haben die Musiker aber einen Raum gefunden, den sie jetzt in Eigenregie zur neuen Dennetlestube umbauen.

In seinem Bericht kam der Vorsitzende Benjamin Griener auf die vielen Auftritte zu sprechen, die die Musiker in diesem Jahr bereits absolviert haben. Die besten Probenbesucher belohnte er mit einem Geschenk. Wie Griener mitteilte, kümmert sich Blockflötenausbilderin Adelheid Malli mittlerweile um drei weitere Kinder. Jugendleiterin Julia Amieva berichtete unter anderem von einem Zeltlager mit den Jugendlichen.

Dirigent Daniel Brehm bedankte sich bei allen Musikern und bei den Aushilfen, die die Musikgesellschaft unterstützen. Er appellierte an die Mitglieder aber auch, regelmäßiger und pünktlich an den Proben teilzunehmen. Musikalisch gebe es hingegen nichts auszusetzen: Er sei mit allen bisherigen Auftritten sehr zufrieden gewesen.

Der ehrenamtliche Bürgermeisterstellvertreter Michael Witte wies auf einen Stammtisch am Sonntag, 31. März, um 17 Uhr in der alten Schule hin. Dabei sei auch Näheres zum Umbau zu erfahren, sagte er.