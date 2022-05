Müll-Lastwagen brennt auf der B313

Ein Müll-Laster hat am Mittwochmorgen zwischen Veringendorf und Veringenstadt auf der B313 Feuer gefangen. Nach ersten Informationen der Polizei hat sich die Ladung, Gewerbemüll, offenbar selbst entzündet.

Fahrzeug steht voll in Flammen

Wie der Sigmaringer Kommandant Jürgen Bossert mitteilt, habe die Veringer Feuerwehr zuerst selbst Löschversuche am Lastwagen unternommen, der auf einem Parkplatz neben der Straße zum Stehen gekommen war.

Zu diesem Zeitpunkt stand das Fahrzeug schon voll in Flammen. Weil auf dem Parkplatz und in dessen Nähe allerdings kein Wasserzugang ist, musste die Feuerwehr Sigmaringen dazukommen, auch weil eine Drehleiter benötigt wurde.

Der Fahrer hat sich laut Bossert selbst in Sicherheit gebracht, allerdings ist die Hydraulik des Lastwagens komplett zerstört worden, sodass die Feuerwehrleute auch nicht an die brennende Ladung herankam. Durch die Drehleiter konnte von oben gelöscht werden, doch ein weiterer Zugang sei nötig, so Bossert.

Straße ist kurzzeitig gesperrt

Die B313 musste für etwa eine halbe Stunde gesperrt werden, bevor die Feuerwehr den Verkehr regelte. Der Schaden ist laut Polizei beträchtlich, aber noch offen.