Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall schwer

Schwer verletzt wurde ein 20-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagabend gegen 19.45 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Veringenstadt und Hochdorf ereignet hat.

Der 45-jährige Fahrer eines Skoda geriet laut Polizei auf einem kurvenreichen, unübersichtlichen Streckenabschnitt aus bislang unbekannter Ursache über die Fahrbahnmitte und in den Gegenverkehr. Dort kollidierte der Skoda mit dem entgegenkommenden Motorradfahrer. Durch den Aufprall wurde das Zweirad von der Fahrbahn geschleudert und kam in einem angrenzenden Waldgebiet zum Liegen.

Um den 20-Jährigen kümmerte sich ein Rettungsdienst, er wurde zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Unfallverursacher blieb indes unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro. Die Fahrbahn musste während der Unfallaufnahme für etwa anderthalb Stunden in beide Richtungen gesperrt werden.