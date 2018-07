Der Wiener Autor Martin Auer hat auf seiner Lesereise durch Baden-Württemberg auch in Veringenstadt Halt gemacht. Dies war dank einer großzügigen finanziellen Unterstützung des Schulfördervereins gelungen.

Alle Schüler der Grundschule fanden sich in zwei Gruppen im Musiksaal der Alb-Lauchert-Schule ein und wurden von seinen Beiträgen in den Bann gezogen. Martin Auer trug Gedichte vom Wurm, der vom Turm fiel, vom Riesen, vom Zwerg und ein trauriges Gedicht von zwei Feen vor. Er spielte auf seiner Gitarre und sang Lieder wie das von der Buchstabensuppe, bei dem die Kinder sofort mit großer Begeisterung mitsangen. Bei seinen Erzählungen und Lesungen kehrte dann wieder Ruhe ein und viele Kinder erinnerten sich an diese Lieder und Geschichten, da sie im Unterricht schon so manches über den Autor gehört und gelesen hatten. Zum Abschluss konnten die Kinder Fragen an Martin Auer stellen, lernten ihn somit auch persönlich und ganz privat kennen und durften sich noch ein Autogramm bei ihm abholen.