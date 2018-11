Mit drei Wattestäbchen zum Lebensretter

Unter dem Motto „Für Hanna und für andere!“ findet heute von 13 bis 18 Uhr eine Typisierungs-Aktion der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) in der Turn- und Festhalle Veringenstadt statt. Anlass ist die Krebserkrankung der zweijährigen Hanna Ahrens, die in ihrem jungen Leben schon kämpfen muss wie eine Große. Die „Schwäbische Zeitung“ beantwortet die wichtigsten Fragen zur Veranstaltung.

Hannas siebenjähriger Bruder Janne kommt doch als Stammzellspender in Frage. Warum ist eine Typisierungs-Aktion dennoch sinnvoll?

Zum einen, weil immer noch etwas dazwischen kommen kann: Wird Janne beispielsweise kurzfristig krank oder ist zum geplanten Transplantationstermin nicht richtig fit, steht seine Schwester plötzlich wieder ohne Spender da. Zum anderen, weil auch zahlreiche andere Leukämie-Patienten nur mit einer Stammzellspende überleben können – auf Hannas Station im Krankenhaus, in Deutschland, auf der ganzen Welt. „Für neun von zehn Patienten gibt es einen Spender. Das ist eine gute Zahl“, sagt Laura Riedlinger, die die Typisierungs-Aktion für Hanna bei der DKMS betreut. „Aber irgendjemand ist immer der zehnte.“

Erst wurde die Typisierungs-Aktion angekündigt. Dann kam die Nachricht, dass Hannas Bruder als Spender in Frage kommt. Ist da etwas schief gelaufen?

Nein. „Als wir mit der Planung der Aktion begonnen haben, war unklar, ob Hannas Bruder als Spender in Frage kommt. Es war aber klar, dass Hanna einen Spender braucht“, sagt Laura Riedlinger. „Hätten wir länger gewartet und es hätte sich dann herausgestellt, dass die Geschwister nicht passen, hätten wir wertvolle Zeit vergeudet.“ Zudem lohne sich eine Typisierungs-Aktion immer. Alle 15 Minuten werde bei einem Menschen in Deutschland Blutkrebs diagnostiziert. Bei vielen Patienten handele es sich um Kinder und Jugendliche. „Auch um diese geht es heute“, sagt Riedlinger.

Wer ist an der Typisierungs-Aktion beteiligt?

„Sämtliche Vereine aus Veringenstadt“, sagt Armin Reck, Bereitschaftsleiter der Ortsgruppe Veringenstadt-Hettingen im Deutschen Roten Kreuz (DRK). Nachdem er vom Schicksalsschlag der Familie Ahrens erfahren hatte, machten sich er und einige Mitstreiter für eine Aktion der DKMS in Veringenstadt stark. „Am 15. November gab es dann ein großes Treffen mit allen Vereinsvorständen“, sagt Reck. Das Ziel: für die Typisierungs-Aktion möglichst viele Helfer zu rekrutieren. Das ist den Verantwortlichen gelungen. Etwa 60 Frauen und Männer werden heute im Einsatz sein. Sie betreuen die einzelnen Spender und verkaufen beispielsweise Kaffee und Kuchen. Die Feuerwehr regelt den Verkehr und weist Parkplätze aus. Außerdem gibt es einen Bus-Shuttleservice vom Bahnhof zur Halle.

Ich will mich als Spender registrieren lassen. Was müsste ich dafür tun?

„Zunächst einmal muss man grundsätzlich gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt sein“, sagt Laura Riedlinger. Zudem gebe es eine Gewichts-Untergrenze (50 Kilogramm) und eine Obergrenze (ein Body-Mass-Index von maximal 40). Jeder potenzielle Spender heute in der Turn- und Festhalle wird einem der Helfer zugewiesen. Dieser führt ein erstes Informationsgespräch und füllt ein Datenblatt aus. Der Spender selbst nimmt mit Wattestäbchen insgesamt drei Wangenschleimhautabstriche. „Dann erfolgt noch eine Endkontrolle und es gibt die Möglichkeit, freiwillig eine Geldspende abzugeben“, sagt Armin Reck.

Was passiert nach der Typisierungs-Aktion?

In einem Labor in Dresden werden die abgegebenen Wattestäbchen analysiert. Untersucht werden dafür zwölf relevante Gewebemerkmale. Anschließend wird ausgewertet, ob jemand tatsächlich als Spender für einen Leukämie-Patienten in Frage kommt. „Die Wahrscheinlichkeit dafür beträgt nur ein Prozent, ist also eher gering“, sagt Laura Riedlinger. Dennoch appellieren sie und Armin Reck an alle Menschen aus der Region, heute zur Typisierungs-Aktion zu kommen. „Eben ganz nach dem Motto: Für Hanna und für andere“, sagt Reck.