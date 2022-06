Mann beleidigt Polizeibeamte

Wegen einer Ruhestörung aufgrund lauter Musik wurde am Montag gegen 22.30 Uhr eine Polizeistreife in die Haydnstraße in Veringenstadt gerufen. Das teilt die Polizei mit. Als die Beamten den 37-jährigen Bewohner aufforderten, die Musik leiser zu stellen, beleidigte dieser die Polizisten mittels derber Worte und Gesten. Aufgrund seiner Alkoholisierung sowie seiner Aggressivität und der Androhung weiterer Störungen nahm die Streifenwagenbesatzung den Mann in Gewahrsam. Da sich der Gesundheitszustand des 37-Jährigen in der Folge verschlechterte, musste dieser die Nacht laut Polizei vorsorglich in einer Klinik verbringen. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Beleidigung rechnen.