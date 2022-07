Männergesangverein Veringendorf feiert 100 Jahre

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 9. Juli, feierte der Männergesangverein Veringendorf sein hundertjähriges Jubiläum. Im Festzelt in der Ortsmitte konnte der 1. Vorstand Rudolf Gaiser die Sänger des Sängerbundes Veringenstadt, des Männergesangvereines Liederkranz Jungnau und des Männergesangvereins Veringendorf begrüßen. Im Besonderen begrüßte er den Präsidenten des Chorverbandes Zollernalb Herrn Michael Ashcroft mit seiner Gattin sowie den Schirmherr der Veranstaltung, Herrn Bürgermeister Maik Rautenberg mit Gattin. Des Weiteren schloss er die Abordnungen der befreundeten Vereine, den Ortsvorsteher mit Gattin, die Stadt- und Ortschaftsräte sowie die vielen Gäste im vollgefüllten Festzelt mit ein. Als erstes Lied sang der Männergesangverein Veringendorf das Lied, das bereits 1922 nach der Gründung als erstes eingeprobt wurde: „Wie ein stolzer Adler schwingt sich auf das Lied“.

In seiner Laudatio ließ Rudolf Gaiser die Chronik des Vereines bis heute Revue passieren. Besonders zu erwähnen war dabei 1922 die Gründung des Vereines mit 30 Sängern, 1933 die Anschaffung einer Vereinsfahne mit Fahnenweihe, 1939 die Unterbrechung des Vereinsgeschehens wegen der politischen Entwicklung, 1949 die Wiederaufnahme der Vereinstätigkeit und die verschiedenen Jubiläen. 2022 singen 20 Sänger im Verein.

Nach dem vom verstorbenen früheren Gauvorstand Hermann Löffler gestifteten Lied „Es lacht der helle Sonnenschein“ verließ der Männergesangverein Veringendorf die Bühne. Er machte Platz für den Sängerbund Veringenstadt. Unter der Leitung von Josef Glöckler mit schwäbischer Mundart. Als Patenverein überreichte der Vorsitzende Werner Winkler eine Bildcollage des Vereines.

In seiner Begrüßungsansprache als Schirmherr der Veranstaltung bedankte sich Bürgermeister Maik Rautenberg für das kulturelle Engagement des Chores im Vereinsleben von Veringendorf.

Gekonnte Abwechslung in den Liedvorträgen brachte der Männergesangverein Liederkranz Jungnau unter der Leitung von Karl Demmer mit seinen getragenen Liedern.

In der mit „Standing Ovation“ bedachte Begrüßungsrede erinnerte der Gaupräsident an seinen ersten Besuch des Männergesangvereines im Probelokal im Gasthaus Engel in Veringendorf bei den Bahnschranken und betitelte die Veringendorfer Sänger scherzhaft als „Bahnschrankensänger“.

Die Geehrten: 40 Jahre Mitgliedschaft: Josef Haug, Heinz Haug; 60 Jahre Mitgliedschaft: Konrad Gaiser, Adolf Endriß; 40 Jahre Dirigententätigkeit: Wolfgang Schnitzer; 60 Jahre Kassier: Peter Gaiser; 60 Jahre Vorstand: Rudolf Gaiser; 70 Jahre Mitgliedschaft: Rudolf Gaiser.