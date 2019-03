Liste besteht nur aus einer einzigen Kandidatin

Neben der „Freien Liste“ wird bei der Kommunalwahl am 26. Mai in Veringenstadt noch eine weitere Liste zur Auswahl stehen – auf der allerdings nur eine einzige Kandidatin auftaucht.

Jutta Schmid-Glöckler, die 2014 erstmals in den Gemeinderat gewählt worden war, tritt mit der „Unabhängigen Liste Veringenstadt“ an. Wie die 67-Jährige mitteilt, zogen einige weitere Bewerber ihre Bereitschaft zur Kandidatur kurzfristig zurück. Ihre Liste steht laut Pressemitteilung „für ein unabhängiges Urteil im Stadtrat, für die Pflege einer guten Diskussions- und Entscheidungskultur, für den Respekt anderer Meinungen, für die Kontrolle der Stadtverwaltung, faire Abläufe und vor allem die Vertretung ihrer Wähler“. Inhaltlich plädiert Jutta Schmid-Glöckler unter anderem für die Beseitigung von Leerständen zugunsten innerörtlicher Bauplätze und für eine Neugestaltung des Friedhofs. Weitere wichtige Themen sieht sie im Hochwasserschutz, den sozialen Einrichtungen, der Infrastruktur und in einem guten Klima für die Flüchtlinge im Ort.